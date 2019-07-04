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22:06 (мск), источник: Ведомости

«АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства

Заводы автопроизводителя начнут работу в пятницу.

Источник: Денис Абрамов / Ведомости

Группа «АвтоВАЗ» объявляет о возобновлении производства автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 г., которое было приостановлено 3 июля, об этом сообщили в компании.

«Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов», — отметили в компании.

«АвтоВАЗ» с 3 июля вынужденно приостановил производство на всех сборочных линиях. Простой компания объяснила «срывом поставок необходимых комплектующих» компанией «Завод Автокомпонент» из Нижнего Новгорода. Она поставляет широкую номенклатуру деталей из пластика, сказал представитель «АвтоВАЗа», но подробности не раскрыл.

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Группа компаний «Автокомпонент» вечером 4 июля сообщила о возобновлении поставок на «АвтоВАЗ» в полном объеме.

Автоконцерн ранее предупредил, что может потребовать от поставщика возмещения убытков за вынужденный простой, но не раскрывал их объемы. В предыдущие годы из-за нехватки комплектующих группа «АвтоВАЗ» несколько раз приостанавливала выпуск машин в Тольятти и Ижевске. Тогда это было связано с падением рынка, а затем с началом восстановительного роста продаж — поставщики не успевали за спросом.

«АвтоВАЗ» — крупнейший в России автопроизводитель. В 2018 г. в стране было выпущено 1,57 млн легковых автомобилей, из них около 503 000 шт. — на заводах «АвтоВАЗа». В 2019 г. российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей после двух лет роста вновь начал сокращаться. По итогам пяти месяцев падение составило 2,2%, продажи Lada, напротив, выросли на 4%.

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