Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В деле сбитого Боинг МН17 новый поворот: пойман ценный свидетель
«Здорово и негламурно»: Валерия с мужем покоряют Исландию
Похмелье действительно отупляет
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
За МКАД заметили признаки появления гетто
Въезд запрещенКакие подвохи могут ждать россиян при поездке в безвизовые страны?
"Лошарик" искал на морском дне "Посейдон" - Баранец
Истощенная Анджелина Джоли снова попала в больницу
На РЖД наказали всех кто связан с инцидентом с Пугачевой
Тигры убили известного дрессировщика в цирке
Екатерина Волкова: «Дочь обижает меня»
400 баллов по ЕГЭ из 400 возможных: истории успеха трех школьников
В сети высмеяли накидку Волочковой из «шанхайского барса»
Трамп отпраздновала День независимости в платье за 170 тыс
Бывший чемпион UFC открыл три бутылки одним ударом ногой (видео)
Шарапова описала свою мечту
За МКАД заметили признаки появления гетто
За что банки могут отказать в ипотеке
Фоторепортажи
16Сибирский разлив: в Иркутской области затоплены тысячи домов
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
13:28 (мск), источник: Известия

Золотая половина: НАПФ нашла способ поднять пенсию до 56% от заработка

Фонды видят альтернативу проекту ИПК в развитии негосударственного обеспечения.

Источник: Известия

Значительно — до 56% от утраченного заработка — увеличить пенсию можно благодаря развитию корпоративных программ в рамках НПО (негосударственного пенсионного обеспечения). Такой вывод содержится в обзоре Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ), подготовленном для Международного финансового конгресса. 5 июля документ («Известия» ознакомились с ним заранее) представят регулятору, исполнительной власти и общественности. Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек. Представители отрасли полагают, что на фоне невысоких доходов следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство. Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что история с ИПК себя практически исчерпала и без автоподписки эта система автоматически становится правопреемником НПО.

Новость
Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии

История с ИПК, который должен был решить проблему накоплений и повысить выплаты будущим пенсионерам, зашла в тупик, о чем недавно уже писали «Известия». Пенсионный рынок принялся за разработку собственных предложений, как обеспечить прибавку к выплатам людям на заслуженном отдыхе.

Так, в НАПФ видят будущее в развитии корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. В феврале-марте 2019 года НАПФ опросил 26% НПФ (90% рынка НПО), на основании чего и был подготовлен обзор. Основная часть документа сводится к сравнению корпоративных и индивидуальных пенсионных программ. По мнению авторов, потенциал имеет формирование будущей прибавки к госпенсии — как при помощи работодателя, так и без него.

Обзор НАФП показал, что количество участников корпоративных программ и индивидуального НПО на стадии накоплений практически сравнялось. Если в первом случае речь идет об 1,89 млн, то во втором — 1,78 млн человек. При этом 1,18 млн граждан уже получают корпоративную пенсию, а у «индивидуалов» этот показатель значительно ниже — 0,03 млн человек. 90% взносов приходится именно на программы с поддержкой работодателя. Что неудивительно, учитывая, что средний размер взносов по такому виду НПО составляет 46 тыс. в год. В индивидуальном НПО — всего 5 тыс. рублей. Соответственно, различаются и средние счета: 312 тыс. и 23 тыс. соответственно. При этом, указывается в документе, в прошлом году взносы в систему НПО на 36 млрд рублей превысили выплаты, что говорит о потенциале этого направления.

Новость
Россиян хотели массово подписать на новую систему накопления пенсий. Но вмешался Путин

Два плюс два и еще один

Важен и вывод, который представлен в обзоре: «В текущих экономических условиях маловероятно улучшение ситуации с накоплениями граждан и изменения их отношения к самостоятельному формированию пенсии». И хотя авторы доклада отрицают, что он каким-либо образом связан с ИПК, не заметить аллюзию с учетом противопоставления корпоративных и индивидуальных планов сложно.

— Сегодня все идет к тому, что ИПК превратится в НПО, хотя наши предложения и не связаны с индивидуальным пенсионным капиталом, а обзор — аналитика, призванная привлечь внимание к рынку, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» глава НАПФ Константин Угрюмов. — Корпоративные программы стагнируют после введения ОПС (обязательного пенсионного страхования), которое не мотивировало организации к формированию дополнительной пенсии. Но при дополнительных стимулах со стороны государства и участии работодателей НПФ смогут привлечь 15 млн человек на корпоративные планы.

По его словам, в вопросе чисто индивидуального НПО все упирается в проблему низких доходов населения — у людей недостаточно средств, чтобы откладывать на прибавку к пенсии. Но при определенных условиях, уверены в НАПФ, корпоративные программы могут увеличить коэффициент замещения (утраченного заработка) с нынешних 36% на 10−20 п.п.
Новость
Силуанов назвал способ повысить пенсии до 20% от уровня зарплаты

Для достижения такого результата НАПФ хочет обратиться к ФОИВам с несколькими предложениями. Во-первых, о снижении финансовой нагрузки на граждан за счет софинансирования. Общий объем взносов ассоциация предлагает сделать на уровне 5%, из которых по 2% будут делать работодатели и гражданин, а 1% — государство.

Во-вторых, среди предложений НАПФ — налоговое стимулирование, как работника, так и работодателя, что, кстати, предусмотрено в концепции ИПК. Ассоциация считает, что нужно освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО. Согласно ее расчетам на основании нынешних пенсий, эта мера уже сейчас позволила бы сохранить в доходах пенсионеров в среднем 450 рублей. А выпадающие доходы из бюджета при такой схеме составили бы всего 6 млрд рублей. Также НАПФ предлагает освободить от налога на прибыль пенсионные взносы по договору НПО, которые компании делают в пользу своих сотрудников при условии, что те отработали не менее трех лет.

Операция «Правопреемник»

Эксперты, опрошенные «Известиями», склонны считать, что история с ИПК излишне затянулась и в добровольном формате она не будет отличаться от негосударственного пенсионного обеспечения.

— Безусловно, этот вопрос связан с ИПК, поскольку в добровольном формате, он может стать с экономической точки зрения правопреемником НПО. И уже теряется смысл делить пенсионные резервы и накопления. Сейчас трудно говорить, имеет перспективы такой вариант или нет. Все зависит от политической воли регулятора и исполнительной власти, — считает директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.

По его мнению, в отличие от ИПК, концепция которого предполагала унификацию, НПО более гибкий инструмент, что позволяет развивать конкуренцию.

Кроме того, НПО не вызывает у людей аллергию, как многочисленные реформы, которые повлияли на репутацию ИПК. Однако негосударственное пенсионное обеспечение не отвечает на ключевой вопрос — что будет с пенсионными накоплениями?
Юрий Ногин
директор рейтингов финансовых институтов НРА
Новость
Управляющие предъявили пенсионный счет

В свою очередь управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин не уверен, что даже дополнительные стимулы будут способствовать развитию этого направления.

— Наиболее существенный ограничитель для любых добровольных пенсионных программ — отсутствие сбережений у большинства населения. В подобных условиях вкладывать средства в пенсионные программы даже с учетом возможного стимулирования в виде налоговых льгот и софинансирования может себе позволить лишь небольшая часть граждан, имеющая высокие доходы. Но эти люди и сейчас используют различные инструменты для накопления и инвестирования, начиная от привычных депозитов, заканчивая индивидуальными инвестиционными счетами, — говорит Алексей Янин.

Эксперт сомневается, что эта прослойка населения откажется от привычных инструментов. По его словам, опыт некоторых НПО показывает, что многие граждане, даже став участниками программы, не всегда готовы совершать регулярные взносы на протяжении многих лет.

 Трения сторон: какие внутренние барьеры для экономики увидела глава ЦБ
Тормоз на газ: почему нельзя зарегистрировать тюнинг и машины на ГБО
Путин рассказал о наставлении Папы Римского
Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу выдали собственные дети
Американские журналисты раскритиковали Скабееву за троллинг США
Опрос показал, на какую зарплату рассчитывает молодежь
Парад имени Трампа: как прошло военное шоу в День независимости
Как выглядит советский город-призрак в Германии (фото)
Новый флешмоб: блогеры фотографируются в горах мусора
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Сынок, я сломала интернет! Как научить старшее поколение пользоваться гаджетами и зачем это делать? Результат может вас удивить.
Кино
Кончаловского удивил Путин, подаривший Папе Римскому его фильм Режиссер признался, что ему очень приятно
Авто
Новый плацкарт без боковушек: он может быть таким (фото) Федеральная пассажирская компания получила предложение сделать новый плацкартный вагон с более длинными спальными местами и без боковых полок
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Популярные темы на «Детях»
Дочка мужа страшная неряха 307
Наглые родственники или я чего-то не понимаю? 302
Поездка в край самоцветов. Урал 191
Нужен совет. Взгляд со стороны. 172
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь