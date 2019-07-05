10:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Разговоры в пользу медных
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки.
Как выяснил «Ъ», «Интергео» Михаила Прохорова может получить поддержку государства для своего
«Интергео», входящее в группу «Онэксим» Михаила Прохорова, просит государство построить инфраструктуру для проекта производства металлов для выпуска аккумуляторов. Соответствующее письмо в середине июня написал премьеру Дмитрию Медведеву глава совета директоров ООО «УК “Интергео”» Александр Хлопонин. Господин Хлопонин был
«Интергео» планирует построить
«Значительная доля затрат на объекты внешней инфраструктуры приводит к низким показателям экономической эффективности проекта, снижает его инвестиционную привлекательность для банков и внешних партнеров», — пишет господин Хлопонин. В связи с этим «Интергео» предлагает государству «рассмотреть возможность участия» в финансировании. Государственные инвестиции в инфраструктуру окупятся за счет налоговых платежей в течение
Между тем в марте «Интергео» уже привлекло в проект зарубежных инвесторов — РФПИ,
По данным «Ъ», Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минэнерго, Минфину и Минпромторгу внести согласованные предложения по поводу господдержки. В Минтрансе отказались от комментариев. В Минэнерго заявили «Ъ», что решение о целесообразности господдержки должны принимать Минпромторг, Минфин и Минэкономики. В Минфине подтвердили наличие поручения премьера, отметив, что оно «прорабатывается в рабочем порядке». В Минпромторге подтвердили, что в правительстве идет подготовка предложений по оказанию господдержки этому проекту. «Государственную поддержку планируется оказать в форме субсидии на строительство объектов инфраструктуры — автодорог в размере 40 млрд руб. и линий электропередачи в 18,8 млрд руб. Указанные проекты включены в перечень инвестиционных проектов, реализуемых в составе комплексного инвестиционного проекта “Енисейская Сибирь”», — заявили в министерстве. В группе «Онэксим» отказались от комментариев.
По мнению Максима Худалова из АКРА, у этого проекта было большое количество противников, и «участие государства улучшает его восприятие инвестором и населением». При этом, согласно большинству прогнозов, в ближайшие годы спрос на медь и никель будет увеличиваться. Так, аналитики УГМК считают, что к 2025 году стоимость меди вырастет до $7,5 тыс. с $6,2 тыс., а аналитики «Норильского никеля» и ICBC Standard bank ожидают через три года «глубокий структурный дефицит» никеля, в том числе
Евгений Зайнуллин