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10:45 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Мошенники сыграли в ассоциации

Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских. Злоумышленники выступают от имени потенциальных заказчиков, готовых заключить крупный контракт. Единственное требование — наличие контрагента в специальном реестре или получение сертификата, что якобы можно устроить за деньги, получив которые «заказчики» исчезают.

Аудиторское сообщество на профильном форуме активно обсуждает участившиеся письма от мошенников, поступающих под видом сообщений от потенциальных заказчиков. Первые сообщения о таких письмах участникам рынка появились в конце прошлого года, но к настоящему времени, по словам собеседников «Ъ», создается впечатление, что злоумышленники просто делают рассылку всем аудиторам из реестра на сайте Минфина.

На первый взгляд письмо выглядит убедительно — предложение о проведении аудита за год со стоимостью контракта 3−5 млн руб.

Часто в качестве заказчика фигурирует компания, которая обязана проводить конкурс в соответствии с законодательными требованиями. При этом в списке документов, которые необходимо представить для ознакомления, указывается членство в доселе неведомой ассоциации либо требование неведомого сертификата. Чаще всего необходимо состоять в реестре Межрегиональной ассоциации надежных исполнителей (МАНИ), однако встречались СДС «Реестр добросовестных исполнителей», «Национальный реестр добросовестных исполнителей» и другие.

При этом включение в реестр платное, судя по отзывам — 37−50 тыс. руб. Естественно, после уплаты членского взноса потенциальный заказчик испарялся.

Схема оказалась актуальной не только для аудиторов: с ней сталкивались и строители, говорят источники «Ъ». Представителям строительного бизнеса заявлялось о необходимости участия в ассоциации либо покупки сертификата.

Для достоверности заказчик просит составлять примерную смету по «объекту». Обычно речь шла либо о бассейне, либо о канализации в коттеджном поселке.

По словам замглавы Финэкспертизы Натальи Борзовой, аудиторы встречаются и с вариацией этой схемы, когда для участия в тендере необходимо было внести гарантийный взнос на депозит.

«Проблема в том, что в тендерной документации действительно бывают требования и о депозите, и о банковской гарантии, да и членства в той или иной организации, ассоциации и т. д. заказчик нередко требует, — отмечает госпожа Борзова.— И поэтому действительно есть риск, что аудиторская организация поверит и заплатит». Тем более что, как следует из отзывов получивших письма «заказчиков», часто компания, от имени которой присылались письма, действительно в названное время проводила конкурс.

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В отзывах о псевдосертификатах или о членстве в неведомых ассоциациях часто фигурируют одни и те же персоналии, одни и те же адреса электронной почты. Сайт МАНИ, о которой уже множество негативных отзывов в сети, до сих пор работает. Однако ассоциация оставила запрос «Ъ» без ответа. «Проблема в том, что при такой схеме крайне сложно доказать преступное деяние, — отмечает адвокат компании BMS Law Firm Татьяна Пашкевич.— Например, та же аудиторская компания самостоятельно обращается к держателю реестра, сама оплачивает услугу по включению в реестр, и с юридической точки зрения реестродержатель свои обязательства перед ней выполнил. Что же касается потенциального “клиента”, то тут хотя и есть умысел по введению в заблуждение тех же аудиторских компаний, но получателем денег являются не они, если, конечно, не доказать обратное, что непросто». Эксперт отметила, что намного проще с точки зрения доказывания мошенничества выглядит схема с внесением средств на депозит. Видимо, поэтому она встречается реже. По словам начальника отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, обезопасить от подобных мошенничеств может бдительность со стороны потенциальных подрядчиков. «Надо всегда проверять потенциального контрагента — пробивать через ЕГРЮЛ, смотреть сайт заказчика, информацию о тендерах и условия участия в нем», — отметил он.

Вероника Горячева

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