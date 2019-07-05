10:14 (мск), источник: РИА Новости
Молодежь рассказала о желаемом уровне зарплат
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий.
Об этом пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Так, треть
На зарплату в 50—60 тысяч рублей рассчитывают 25% молодежи, занятой в правоохранительных структурах. Еще четверть респондентов готовы получать 30—40 тысяч рублей.
Большинство сотрудников таких сфер, как «финансы», «реклама» и «консалтинг» рассчитывают на 30—40 тысяч рублей ежемесячно. Примерно 15% претендуют на 20—30 тысяч рублей.
Молодые работники образования, науки, культуры и здравоохранения согласны на месячный оклад в размере 20—30 тысяч рублей. Такой ответ дали 40% опрошенных из перечисленных отраслей. Всего 10% из них считают, что могли бы зарабатывать от 40 до 50 тысяч.
Опрос охватил более двух тысяч жителей крупных городов от 18 до 30 лет.