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10:14 (мск), источник: РИА Новости

Молодежь рассказала о желаемом уровне зарплат

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий.

Источник: РИА Новости

Об этом пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

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Так, треть IT-специалистов претендуют на зарплату от 50 до 60 тысяч рублей в месяц. Примерно 20% хотели бы получать 40—50 тысяч рублей, 25% — от 30 до 40 тысяч рублей в месяц.

На зарплату в 50—60 тысяч рублей рассчитывают 25% молодежи, занятой в правоохранительных структурах. Еще четверть респондентов готовы получать 30—40 тысяч рублей.

Большинство сотрудников таких сфер, как «финансы», «реклама» и «консалтинг» рассчитывают на 30—40 тысяч рублей ежемесячно. Примерно 15% претендуют на 20—30 тысяч рублей.

Молодые работники образования, науки, культуры и здравоохранения согласны на месячный оклад в размере 20—30 тысяч рублей. Такой ответ дали 40% опрошенных из перечисленных отраслей. Всего 10% из них считают, что могли бы зарабатывать от 40 до 50 тысяч.

Опрос охватил более двух тысяч жителей крупных городов от 18 до 30 лет.

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