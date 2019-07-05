Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

«Ожидавшийся ранее всплеск TRF-атак (transaction reversal fraud — мошенничество с отменой транзакций) не произошел, однако был зафиксирован новый способ такой атаки, основанный на несовершенстве сценариев обработки переводов с карты на карту с использованием банкоматов», — указывает регулятор в обзоре, презентованном на Международном финансовом конгрессе.
Алгоритм данной атаки достаточно простой. Сначала в банкомате выбирается тип операции — перевод между физлицами и указывается номер карты получателя. Банк — владелец устройства самообслуживания инициирует операцию и одновременно направляет два авторизационных сообщения: банку-получателю и банку-отправителю. Инициатору практически одновременно приходит одобрение от обоих банков, после чего выполняется фактический перевод: увеличивается сумма на карте получателя, одновременно с этим удерживается такая же сумма у отправителя.
Однако сценарий перевода в банкомате при этом еще не закончен. Банкомат запрашивает подтверждения у отправителя на списание комиссионных за операцию, однако он не дает согласия, и банк-инициатор отправляет сообщение о возврате в банк-отправитель и банк-получатель. В результате «заморозка» средств снимается, но средства уже выведены получателем.
В ЦБ советуют банкам для минимизации рисков таких атак проверять корректность сценариев работы банкоматов, в первую очередь, отправка сообщения о возврате средств в банк отправителя средств должна происходить только после успешного завершения операции возврата в сторону банка получателя.
«Также довольно эффективной мерой является получение согласия клиента с условиями обслуживания до отправки авторизационных сообщений», — отметил регулятор.