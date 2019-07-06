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02:04 (мск), источник: Известия

Глава «Нафтогаза» предупредил о риске техногенной катастрофы

Украина должна накопить до 15 октября 20 млрд куб. м газа в подземных хранилищах страны, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава «Нафтогаза-Украина» Андрей Коболев.

Источник: Reuters

По его словам, этому плану не помешает даже прерывание транзита Россией 1 января. На данный момент, за ближайшие 100 дней необходимо закачать 6 млрд куб. м газа. Также он отметил, что останавливаться нельзя, так как задержка на один день сорвет выполнение графика, наверстать который уже не получится, цитирует «Федеральное агентство новостей».

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В случае если не удастся накопить достаточное количество газа, Украине грозит настоящая техногенная катастрофа, потому что она просто замерзнет. Коболев также отметил, что для закупки газа требуются деньги. Поэтому компания отсрочила выплату дополнительных дивидендов и приняла решение закупить на данные средства топливо.

4 июля исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания планирует полностью прекратить транзит газа из России через украинскую территорию после 2019 года, а не только в первом квартале 2020 года.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы.

При этом действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года, а стороны до сих пор не подписали нового соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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