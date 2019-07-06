15:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Нестандартный труд без среднего возраста
В России он интересен молодым и пожилым работникам.
Работа в режиме аутсорсинга или на проектах временного предоставления труда интересна россиянам на старте и финише их трудовой карьеры. В эти периоды они в среднем зарабатывают этой деятельностью до 40−45 тыс. руб. в месяц. В возрасте 32−49 лет большинство таких сотрудников, наоборот, получают меньше, что говорит об их переориентации на постоянную офисную работу или падении интереса к карьере в целом.
Занятость на аутсорсинговых и временных проектах привлекает россиян в молодом и предпенсионном возрастах — в зрелые годы большинство рассматривает ее только как дополнительную, констатирует исследование ManpowerGroup в России и СНГ. Оно основано на объединенных данных о работниках, занятых на аутсорсинговых проектах и на проектах временного предоставления труда в 2015—2019 годах.
Заработки таких сотрудников сначала резко увеличиваются в возрасте 18−32 лет, а потом — уже только после 49 лет. При этом рост доходов в первом случае составляет 67% — с 24 тыс. руб. до 40 тыс. руб., а во втором — на 50%, с 33 тыс. руб. до 45 тыс. руб.
В возрасте 32−49 лет большинство таких сотрудников, наоборот, получают на 18% меньше (около 33 тыс. руб.). Этот спад доходов, по мнению авторов исследования, с одной стороны, объясняется тем, что некоторые сотрудники после наработки опыта становятся востребованными на рынке труда и переходят на постоянную работу, что оставляет на рынке аутсорсинга наиболее низкодоходную группу.
С другой стороны, у продолжающих работать сотрудников этого возраста снижение среднего дохода может обуславливаться сменой жизненных приоритетов (у женщин) и снижением мотивации и карьерных амбиций.
Женщины и мужчины вовлечены в аутсорсинг в целом в равной мере, однако занимают различные должности и зарабатывают
В среднем женщины достигают дохода в 34 тыс. руб. к возрасту 24 лет, то есть в среднем на четыре года ранее мужчин, что может говорить о высокой мотивации женщин и более быстром карьерном росте. Впрочем, начиная с 30 лет они теряют в доходе и к 50−60 годам зарабатывают только около 22−24 тыс. руб. В возрасте 52 лет для женщин наблюдается наибольший разрыв — до уровня 55% от среднего дохода мужчин. Минимального уровня среднемесячного дохода в выборке исследования (18,2 тыс. руб.) женщины достигают к 60 годам.
Доходы
В целом в 2018 году оборот сегмента аутсорсинга
«Дополнительный толчок рынку дало бы снятие законодательных ограничений по сроку предоставления заемного труда, однако пока перспектива таких изменений неясна», — отметил он. Уже сейчас, по данным кадрового агентства «Юнити», только услугами аутсорсинга в РФ пользуются около 40% компаний.
Анастасия Мануйлова