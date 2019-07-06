Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дошли до крайности: «Нафтогаз» режет «Северный поток-2»
Лиам Хемсворт похвастался шикарным торсом на пляже в Малибу
Похмелье действительно отупляет
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Зачем инвесторы вкладывают миллиарды долларов в общежития
Посмотреть в «ведьмоскоп»Зачем в СССР исследовали экстрасенсов?
Реакция Кончаловского на подарок Путина Папе Римскому
Лебедь расправился с собакой: хозяин был бессилен
"Покойник" ожил во время похорон: финал трагедии в больнице
Хоронить будут по-новому: кладбища не нужны
Зеленский приехал на Донбасс и обратился к жителям по-русски
Спать рядом с кошкой оказалось опасно для жизни
Лиам Хемсворт похвастался шикарным торсом на пляже в Малибу
Опрос: что ты думаешь про домашнее насилие
Пожадничали: почему утонуло судно с туристами в Чёрном море
С 9-го этажа выпал телевизор, а за ним - любовники
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Почему в подъездах стены часто красят до половины?
Фоторепортажи
16В Шереметьево затопило дорогу к аэропорту
8В Генуе взорвали мост, из-за крушения которого погибли 43 человека
15:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Нестандартный труд без среднего возраста

В России он интересен молодым и пожилым работникам.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Работа в режиме аутсорсинга или на проектах временного предоставления труда интересна россиянам на старте и финише их трудовой карьеры. В эти периоды они в среднем зарабатывают этой деятельностью до 40−45 тыс. руб. в месяц. В возрасте 32−49 лет большинство таких сотрудников, наоборот, получают меньше, что говорит об их переориентации на постоянную офисную работу или падении интереса к карьере в целом.

Занятость на аутсорсинговых и временных проектах привлекает россиян в молодом и предпенсионном возрастах — в зрелые годы большинство рассматривает ее только как дополнительную, констатирует исследование ManpowerGroup в России и СНГ. Оно основано на объединенных данных о работниках, занятых на аутсорсинговых проектах и на проектах временного предоставления труда в 2015—2019 годах.

Основные позиции в этой сфере — это работник, специалист, секретарь, торговый представитель, ассистент и инженер. В эту работу в равной степени вовлечены как мужчины, так и женщины, также для них характерна одинаковая доходная траектория.
Читайте также
Молодежь рассказала о желаемом уровне зарплат

Заработки таких сотрудников сначала резко увеличиваются в возрасте 18−32 лет, а потом — уже только после 49 лет. При этом рост доходов в первом случае составляет 67% — с 24 тыс. руб. до 40 тыс. руб., а во втором — на 50%, с 33 тыс. руб. до 45 тыс. руб.

В возрасте 32−49 лет большинство таких сотрудников, наоборот, получают на 18% меньше (около 33 тыс. руб.). Этот спад доходов, по мнению авторов исследования, с одной стороны, объясняется тем, что некоторые сотрудники после наработки опыта становятся востребованными на рынке труда и переходят на постоянную работу, что оставляет на рынке аутсорсинга наиболее низкодоходную группу.

С другой стороны, у продолжающих работать сотрудников этого возраста снижение среднего дохода может обуславливаться сменой жизненных приоритетов (у женщин) и снижением мотивации и карьерных амбиций.

Рост зарплаты после 49 лет, скорее всего, вызван дефицитом кадров, обладающих востребованным, неустаревающим опытом и способных обучать других. В среднем этот рост заканчивается для них в возрасте 66 лет — по-видимому, из-за проблем со здоровьем.

Женщины и мужчины вовлечены в аутсорсинг в целом в равной мере, однако занимают различные должности и зарабатывают по-разному. Так, мужчины начинают трудовую биографию с дохода, близкого к минимальному (24 тыс. руб.), но затем постоянно повышают доход с возрастом. В среднем мужчины достигают дохода в 34 тыс. руб., или 85% от максимального для первого пика, к возрасту 28 лет. После 32 лет их доходы стабилизируются в области 40 тыс. руб., а в возрасте с 42 до 60 лет они вырастают примерно на 20%, до 45 тыс. руб.

У женщин же возраста 20−22 лет среднемесячный доход составляет 29,8 тыс. руб., что на 19% выше, чем у мужчин этого возраста.
Читайте также
Россияне назвали желаемый доход на пенсии

В среднем женщины достигают дохода в 34 тыс. руб. к возрасту 24 лет, то есть в среднем на четыре года ранее мужчин, что может говорить о высокой мотивации женщин и более быстром карьерном росте. Впрочем, начиная с 30 лет они теряют в доходе и к 50−60 годам зарабатывают только около 22−24 тыс. руб. В возрасте 52 лет для женщин наблюдается наибольший разрыв — до уровня 55% от среднего дохода мужчин. Минимального уровня среднемесячного дохода в выборке исследования (18,2 тыс. руб.) женщины достигают к 60 годам.

Доходы женщин-бухгалтеров, юристов и специалистов зависят от опыта работы (повышающий тренд) в возрасте от 20 и до 50 лет.

В то же время доходы женщин-инженеров, проектных менеджеров и рабочих специальностей остаются стабильными и практически не зависят от возраста или опыта работы. Доходы мужчин этих специальностей также стабильны, но их уровень выше на 13−24% в зависимости от специальности.
Читайте также
Российским силовикам с 1 октября повысят оклады

В целом в 2018 году оборот сегмента аутсорсинга бизнес-процессов у частных агентств занятости вырос на 15%, а сегмента предоставления заемного труда — на 12,7% (подробнее см. «Ъ» от 20 июня). По словам Михаила Тузова, главы аналитической службы ManpowerGroup в России и СНГ, в перспективе доля этих работников на рынке будет только расти — компаниям выгодно нанимать их по экономическим и организационным причинам.

«Дополнительный толчок рынку дало бы снятие законодательных ограничений по сроку предоставления заемного труда, однако пока перспектива таких изменений неясна», — отметил он. Уже сейчас, по данным кадрового агентства «Юнити», только услугами аутсорсинга в РФ пользуются около 40% компаний.

Анастасия Мануйлова

Читайте также

 Появились новые подробности трагедии на подводной лодке
Голикова: «Мы катастрофически теряем население»
Россия прокомментировала план США по борьбе с влиянием Кремля
Как грузинская провинция реагирует на ссору с Россией
Самый богатый человек в мире официально стал холостяком
СМИ: Аресты в ФСБ становятся привычным делом
«Россия - страна возможностей» запустила конкурс для педагогов
Названы гонорары российских юмористов
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Друга заказывали? Набирает обороты новый способ заработка в России.
Кино
84-летняя Софи Лорен в инвалидной коляске замечена на съемках Легендарная актриса играет главную роль в новой драме «Вся жизнь впереди», режиссером которой стал ее сын
Авто
Самый дешевый BMW поступит в продажу в сентябре (всего 799 евро) Компания BMW начнет выпуск своего электрического самоката под названием E-Scooter в сентябре 2019 года
Недвижимость
Как построить быт и не развестись в первый же месяц: пять советов молодоженам
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Популярные темы на «Детях»
Подарок за рождения ребёнка от мужа 408
Количество бюджетных мест в российских вузах сократится 373
Дети любой ценой: в России появится отцовский капитал? 214
Не важно какого пола, лишь бы здоровенький 152
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь