Росстат назвал наиболее подорожавшие в прошлом году товары

Больше всего по итогам прошлого года подорожали пшено и капуста. Согласно данным Росстата, цены на них выросли на 73,6 и 72,8% соответственно. Также выше уровня инфляции подорожали газовое моторное топливо (30,8%), сахар (28,3%), яйца (25,9%), репчатый лук (23,7%), валидол (23,6%), свекла (23%), куры охлажденные и мороженные (20,7%) и морковь (20%).
При этом были в прошлом году и товары, потерявшие в цене, свидетельствуют данные Росстата. Так, стоимость гречки за 2018 год снизилась на 15,8%.
Помидоры подешевели на 10,6%, чеснок на 10,2%, препарат «Эссенциале форте н» на 7,2%, огурцы на 6%, лимоны на 4,7%, сушеные овощи, горох и фасоль на 4,2%, сельдь соленая на 4%, смартфоны на 4%, противомикробное средство «Сульфацетамид» на 3,5%.
В августе прошлого года средний чек россиян в магазинах достиг минимума за два года и составил 496 руб., сообщал исследовательский холдинг «Ромир». Показатель снижался четыре месяца подряд и в итоге в августе опустился до минимума с марта 2016 года.