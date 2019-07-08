Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Видео с исчезающими под мостом машинами взорвало соцсети
«Я гордилась, потому что ела меньше»: как я победила анорексию
Воспаление мозга заставило британку забыть день своей свадьбы
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Как выглядят самые агрессивные города России: фото
«Это словно наркотик»: как россияне живут в кредитЧто такое жизнь в долг по-русски и кто зарабатывает на кредитном буме
Как выглядит самая красивая бабушка мира
Реакция Мэй на гибель моряков-подводников
Смерть в цирке: тигры разорвали известного дрессировщика
Мужчина выпил литр пива и через минуту умер
Предпенсионерка стала причиной экстренной посадки самолета в РФ
4-летний мальчик умер в российском аквапарке
«Я гордилась, потому что ела меньше»: как я победила анорексию
Четыре года без Жанны Фриске
Как Виктория Бекхэм превратила Дэвида из футболиста в поп-звезду
Попова и Бубку обвинили в получении взятки
Назад в СССР: ковер на стене превращается в модный тренд
За МКАД заметили признаки появления гетто
Фоторепортажи
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
12:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Главный в семье

Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты.

Благодаря нефтяному буму, собственной расчетливости и безжалостности сын лесоруба из глубинки Джон Рокфеллер добился оглушительного успеха, став первым в мировой истории миллиардером. Несмотря на активную благотворительную деятельность, его потомков преследует зловещий образ закулисных кукловодов.

Основатель знаменитой династии Джон Рокфеллер-старший один из первых осознал значение нефти для мировой экономики и сделал на этом бешеное состояние. Он создал Standard Oil — прообраз нефтяного гиганта под названием ExxonMobil, экс-глава которой Рекс Тиллерсон еще недавно был государственным секретарем США. Компания ведет деятельность по всему миру, включая Россию, не боясь при этом попасть под санкции. На пике своего влияния и спустя 150 лет с момента основания компании семейный фонд Рокфеллеров заявил о желании прекратить инвестиции в нефтегазовую отрасль, включая вложения в «родной» ExxonMobil. Головокружительный взлет сына лесоруба из американской глубинки и тайны управления капиталами влиятельного клана — в материале «Ленты.ру».

Маменькин сынок

Патриарх семьи Рокфеллеров Джон Дэвисон Рокфеллер родился в штате Нью-Йорк 8 июля 1839 года и прожил почти 98 лет. Благодаря его деловой хватке, усердию и долголетию семья сколотила первое в мировой истории миллиардное состояние. С поправкой на инфляцию, капитал Рокфеллера-старшего на момент его смерти оценивался более чем в 300 миллиардов долларов. Биограф Аллан Невинс в своей книге «Джон Рокфеллер. Промышленник и филантроп» отмечает самообладание, холодную расчетливость и поразительную работоспособность бизнесмена.

Новость
История самого богатого человека в истории. И это не Джефф Безос

«Я был весьма уравновешенным и серьезным парнем», — вспоминал Джон Рокфеллер в старости. В этом плане он не был похож на своего отца Уильяма — яркого, жизнерадостного весельчака, балагура и любителя женщин. Уильям был лесорубом, затем купил собственную ферму, но не утруждал себя тяжелой работой, предпочитая ввязываться в сомнительные авантюры: объявлял себя «знаменитым специалистом по раковым болезням», исчезал куда-то на долгое время, возвращался разодетый с породистыми лошадьми или без гроша в кармане.

Будущий миллиардер пошел в мать, которая верила в пользу упорного труда и строгой бережливости на грани скупости. Она принадлежала к одной из баптистских общин и была чрезвычайно религиозна. Благодаря ее воспитанию Джон Рокфеллер всегда делал пожертвования баптистской церкви, даже когда работал мелким клерком и экономил на обедах. В редкие моменты общения с семьей папаша буквально натаскивал детей на торговлю, обманывал и обдирал их до нитки, желая таким образом подготовить отпрысков к взрослой жизни.

Джон Дэвисон Рокфеллер | Источник: The Rockefeller Archive Center

В Джоне авантюрность отца слилась с рационализмом и методичностью матери. Он не получил качественного образования — Уильям был против поступления сына в университет. Умения считать и вести бухгалтерские книги, по мнению отца, было достаточно, чтобы заниматься бизнесом. И немудрено — страна, подгоняемая духом стяжательства миллионов американцев, развивалась бешеными темпами: строились железные дороги, сталелитейные заводы, только что затихла «золотая лихорадка» в Калифорнии.

Немецкий социолог Макс Вебер в своей книге «Протестантская этика и дух капитализма» писал об этом времени:

Стремление к наживе, лишенное своего религиозно-этического содержания, принимает в США характер безудержной страсти, подчас близкой спортивной.

Джон Рокфеллер вступил в эту гонку в 16 лет, начав работать клерком в конторке, занимавшейся перевозкой грузов. Уже через три года вместе с партнером он основал собственную компанию по комиссионной торговле зерном, мясом и фуражом. Укреплению бизнеса помогла Гражданская война. В отличие от брата Фрэнка, Джон в армию не пошел, а продолжал зарабатывать. Благодаря военным поставкам «Кларк энд Рокфеллер» стала солидной фирмой с большим доходом.

Без друзей и партнеров

В конце 1850-х годов в Пенсильвании пробурили первую в США нефтяную скважину. Буквально через несколько лет страну накрыл нефтяной бум — вспыхнувшая война Севера и Юга ухудшила торговый баланс Соединенных Штатов, и экспорт нефти превратился в важный источник дохода страны. Первоначально «Кларк энд Рокфеллер» занималась перевозкой сырой нефти и керосина, но растущие объемы рынка привлекли внимание партнеров.

Источник: Mi Carrera Universitaria

Добыча считалась рискованным делом, а вот ее переработка была более стабильным бизнесом, поэтому компаньоны построили и запустили нефтеперегонный завод, утверждает Аллан Невинс. Очень быстро побочный бизнес перерос комиссионную торговлю сельхозпродуктами.

Новость
Bloomberg сравнил состояния современных миллиардеров и магнатов ХХ века

Нефтяное подразделение компании было выкуплено Рокфеллером у партнеров на аукционе, отмечает Невинс. Торги начались с 500 долларов, но стороны не хотели уступать, цена достигла рекордных 72 тысяч долларов. Рокфеллер, уже твердо веривший в большое будущее нефти, без колебаний предложил 72,5 тысячи долларов — по тем временам большие деньги. Обескураженные компаньоны подняли руки.

«Я всегда указываю на день разрыва с ними как на начало своего жизненного успеха», — позже вспоминал бизнесмен. Так в 26 лет Джон Рокфеллер стал владельцем собственного нефтяного бизнеса. С помощью подкупа, интриг и угроз набожный «дьякон», как называли его знакомые, добился от железнодорожных перевозчиков скидок на перевозку нефтепродуктов и приступил к захвату контроля над рынком.

Рождение спрута

В то время керосин, который производили из нефти многочисленные небольшие компании, был разным по составу и качеству. В 1870 году Рокфеллер с партнерами основали компанию Standard Oil, которая скупала сырье у нефтедобытчиков и перерабатывала по строго унифицированному стандарту. В начале деятельности Standard Oil контролировала десятую часть нефтеперерабатывающей промышленности США и управляла нефтеперегонными заводами, производством бочек, целой флотилией танкеров и сетью складов.

В эти ревущие годы Рокфеллер последовательно разгромил всех соперников в войне тарифов на перевозку нефтепродуктов по железной дороге и пережил несколько обвалов цен.

Не чурался набожный бизнесмен откровенного бандитизма и нанимал гангстеров для нападений на нефтепроводы конкурентов.

Новость
На пути к миллиардам: как люди делали состояния в разные эпохи

Через десять лет Standard Oil уже контролировала транспортировку и переработку более 90 процентов «черного золота» в стране. Так из первозданного хаоса свободной торговли выкристаллизовалась первая американская монополия что, конечно же, не могло не раздражать общественность. Негативный эффект подогревали публикации в прессе. В 1902 году журналист Ида Тарбелл выпустила «Историю Standard Oil Company». Она считала, что каждый шаг по сооружению этого монстра сопровождался обманом, принуждением или подкупом, «которые подрывали моральные устои американского бизнеса».

Негатив в адрес империи Рокфеллера вынудил федеральное правительство принять ряд антимонопольных законов, а в 1911 году Верховный суд постановил разделить Standard Oil на 38 компаний. Впрочем, роспуск почти не вызвал какого-то разительного усиления конкуренции, новые компании просто поделили рынки. «Standard of Indiana долгое время старалась не соваться на территорию Standard of Ohio и наоборот», — пишет Невинс.

Джон Рокфеллер в старости | Источник: AP 2019

Рокфеллер-старший вышел победителем из нефтяной войны, но его образ (во многом стараниями конкурентов) стал символом алчности, безжалостности и коррупции. Для того чтобы войти в высшее общество, просто денег недостаточно, необходимы репутация и относительно доброе имя, ради чего нефтяной магнат занялся благотворительностью. На его деньги были основаны знаменитый Чикагский университет, медицинский институт (впоследствии Рокфеллеровский университет) в Нью-Йорке и Фонд Рокфеллера. Последний до сих пор выделяет деньги на развитие искусства и научные программы. В целом Джон Рокфеллер-старший потратил на благотворительность половину своего миллиардного состояния.

Собраться в клан

В жизни немало историй об утекающих, как вода сквозь пальцы, состояниях. Американцы в таких случаях говорят: «Четвертое поколение ходит в одной рубашке». Американский адвокат Джеймс Хьюз-младший в своей книге «Богатство семьи: как сохранить человеческий, интеллектуальный и финансовый капиталы» так описывает цикл «из грязи в князи — и обратно»: первое поколение семьи «копается на картофельном поле», не имеет качественного образования, но благодаря упорному труду, жесточайшей экономии и удаче сколачивает состояние. Второе поколение учится в университетах, носит модную одежду, строит особняки и попадает в высшее общество. Представители третьего поколения — классическая «золотая молодежь»: они растут в роскоши, практически не работают и разбазаривают доставшиеся от отцов и дедов деньги. Наконец, четвертое поколение вновь «копается в картофельном поле».

Джон Рокфеллер-младший | Источник: AP 2019

Рокфеллерам подобной участи удалось избежать. У Джона Рокфеллера-старшего был единственный сын, Джон Рокфеллер-младший, который приумножил капитал семьи.

Этому способствовали, кроме прочего, два глобальных мировых конфликта — боевая техника требовала гигантских объемов горючего и смазочных материалов, которые производили нефтяные компании семьи.

Но все-таки сын не унаследовал фанатичную увлеченность бизнесом отца и посвятил свою жизнь управлению семьей и благотворительностью. Джон-младший, по сути, создал династию Рокфеллеров, так же, как Джон-старший сколотил капитал. У Рокфеллера-младшего было шестеро детей — этому поколению семьи кроме состояния досталась система управления, которая и сегодня помогает сохранять капитал четвертому, пятому и шестому поколениям клана.

Внуки Джона Рокфеллера-старшего | Источник: AP 2019

Для управления капиталом и активами семьи Рокфеллер-младший основал специальный офис, в который могут обратиться заинтересованные в эффективном управлении капитала родственники. Ему же принадлежит идея семейных собраний, когда все члены клана ежегодно съезжаются в фамильное поместье. В любой системе управления семьей первостепенную роль для жизнеспособности и долговечности играет подтверждение этой системы каждым последующим поколением и желание этого поколения участвовать в управлении семьей, отмечает семейный адвокат Джеймс Хьюз-младший.

Новость
Путин заявил об отсутствии олигархов в России

Регулярные обсуждения общих вопросов гарантируют эффективную работу выбранной Рокфеллером системы управления. Его практические методы распределения ролей в семье и привлечение сторонних консультантов взяты на вооружение многими другими богатейшими семьями мира, в которых действуют аналогичные системы управления.

Позитивная роль неожиданного решения Джона Рокфеллера-старшего, который не стал принуждать сына к работе в семейном бизнесе, не совсем очевидна, ведь именно прямой родственник обычно продолжает дело, начатое отцом. Однако Рокфеллер-старший понял, что гораздо выгоднее будет раскрыть потенциал сына в том, что ему действительно по душе — в управлении семьей и филантропии. С ним согласен и адвокат Хьюз-младший: «Я убежден, что готовность отца позволить сыну устремиться к счастью по собственному пути — одно из самых удачных решений с точки зрения долговременного сохранения капитала».

Великий глобализатор

Решение отца Джон Рокфеллер-младший фактически превратил в семейное правило — он побуждал своих детей искать себе дело по душе. В итоге отпрыски семьи в третьем поколении довольно успешно занялись политикой, международным банковским делом и инвестициями в перспективные индустрии.

Самый честолюбивый внук Джона-старшего — Нельсон — ярким, активным характером пошел в прадеда Уильяма. По его заказу мексиканский художник Диего Ривера в 1932—1933 годах создавал стенную роспись строящегося в Нью-Йорке Рокфеллер-центра.

Однако сотрудничество левака с денежным мешком закончилось скандалом: на фресках Ривера изобразил развлекающихся буржуев, один из которых был очень похож на основателя рокфеллеровской империи. Этого творцу показалось мало, и героями композиции стали Ленин, а также Троцкий, Энгельс и Маркс, держащие красное знамя с призывом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь в IV Интернационале!» Нельсон Рокфеллер потребовал заменить революционера лицом «неизвестного человека», но Ривера отказался и фреску уничтожили. В 1960-х годах Нельсон стал губернатором штата Нью-Йорк, затем вице-президентом, но свою заветную мечту — занять пост президента Соединенных Штатов так и не осуществил.

Дэвид Рокфеллер | Источник: AP 2019

Нельсон Рокфеллер был постоянным членом Бильдербергского клуба — неформальной ежегодной конференции самых влиятельных бизнесменов, политиков и глав ведущих средств массовой информации. Конспирологи называют членов клуба «тайным всемирным правительством». Постоянным членом клуба был и родной брат Нельсона — Дэвид. Усилиями Дэвида Chase Manhattan Bank стал первым американским банком, получившим лицензию в СССР.

Новость
Родить и воспитать миллиардера: правила жизни матери Илона Маска

С 1960-х годов банкир и глобалист по убеждениям Дэвид Рокфеллер постоянно появлялся на территории Советского Союза, а затем и России. Как и многие из его предков Дэвид был известен своей благотворительной деятельностью. Он пожертвовал более 100 миллионов долларов своей альма-матер — Гарвардскому университету. Тем не менее, его демонизированный образ стал символом глобальной угрозы политическим и экономическим институтам всего мира.

Дэвид Рокфеллер скончался в марте 2017 года в возрасте 101 года. В прошлогоднем рейтинге миллиардеров Forbes Рокфеллер занял 581-е место с состоянием 3,3 миллиарда долларов.

В начале мая 2018 года в нью-йоркском Рокфеллер-центре на торгах Christie’s прошел благотворительный аукцион, на котором было выставлено личное имущество, семейные реликвии, коллекция произведений искусства, собранная несколькими поколениями Рокфеллеров. Нынешний глава Rockfeller family office, сын Дэвида Рокфеллера, Дэвид Рокфеллер-младший заявил, что средства от продажи пойдут на благотворительность.

Весной 2018 года венчурная компания Venrock Associates, основанная на деньги Рокфеллеров, заявила о своем интересе к криптовалютным стартапам. После этих сообщений криптовалюты немедленно подорожали, возможно, могущественная семья решила переключиться с нефти на что-то более современное.

Тимур Халудоров

 Ветераны-подводники объяснили гибель 14 офицеров
Готова ли Белоруссия рассориться с Россией из-за нефти
Зеленский предложил Путину переговоры по Крыму и Донбассу
Захарова назвала «бедой Грузии» оскорбления ведущего «Рустави 2»
СМИ: зарплаты грузчиков в Шереметьево повысили в пять раз
Названы самые бедные и богатые регионы России
Что такое жизнь в долг по-русски и кому выгоден кредитный бум
Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией
Как проходила самая масштабная стройка XX века (фото)
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Друга заказывали? Цифровая среда изменила отношение людей к дружбе.
Кино
Звезда «Не родись красивой» напугала поклонников фото в гриме Юлия Такшина показала в сети снимок с синяками, сделанный на съемках
Авто
В России появится новый рамный внедорожник за 1 300 000 рублей Компания JAC Motors раскрыла рублевый ценник на пикап JAC T6
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Дети
Алла Пугачева сделала новое фото дочки-кокетки Поклонники певицы любуются девочкой (фото)
Леди
Как носить винтаж в 80 лет и выглядеть моложе Нинэль Тимирязева работает корректором в Леди Mail.ru вот уже семь лет. В 81 год этой женщине удается не только поражать коллег своей активностью, но и своим стилем
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь