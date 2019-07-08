12:52 (мск), источник: Lenta.Ru
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты.
Благодаря нефтяному буму, собственной расчетливости и безжалостности сын лесоруба из глубинки Джон Рокфеллер добился оглушительного успеха, став первым в мировой истории миллиардером. Несмотря на активную благотворительную деятельность, его потомков преследует зловещий образ закулисных кукловодов.
Основатель знаменитой династии Джон
Патриарх семьи Рокфеллеров Джон Дэвисон Рокфеллер родился в штате
«Я был весьма уравновешенным и серьезным парнем», — вспоминал Джон Рокфеллер в старости. В этом плане он не был похож на своего отца Уильяма — яркого, жизнерадостного весельчака, балагура и любителя женщин. Уильям был лесорубом, затем купил собственную ферму, но не утруждал себя тяжелой работой, предпочитая ввязываться в сомнительные авантюры: объявлял себя «знаменитым специалистом по раковым болезням», исчезал
Будущий миллиардер пошел в мать, которая верила в пользу упорного труда и строгой бережливости на грани скупости. Она принадлежала к одной из баптистских общин и была чрезвычайно религиозна. Благодаря ее воспитанию Джон Рокфеллер всегда делал пожертвования баптистской церкви, даже когда работал мелким клерком и экономил на обедах. В редкие моменты общения с семьей папаша буквально натаскивал детей на торговлю, обманывал и обдирал их до нитки, желая таким образом подготовить отпрысков к взрослой жизни.
В Джоне авантюрность отца слилась с рационализмом и методичностью матери. Он не получил качественного образования — Уильям был против поступления сына в университет. Умения считать и вести бухгалтерские книги, по мнению отца, было достаточно, чтобы заниматься бизнесом. И немудрено — страна, подгоняемая духом стяжательства миллионов американцев, развивалась бешеными темпами: строились железные дороги, сталелитейные заводы, только что затихла «золотая лихорадка» в Калифорнии.
Немецкий социолог Макс Вебер в своей книге «Протестантская этика и дух капитализма» писал об этом времени:
Стремление к наживе, лишенное своего
религиозно-этическогосодержания, принимает в США характер безудержной страсти, подчас близкой спортивной.
Джон Рокфеллер вступил в эту гонку в 16 лет, начав работать клерком в конторке, занимавшейся перевозкой грузов. Уже через три года вместе с партнером он основал собственную компанию по комиссионной торговле зерном, мясом и фуражом. Укреплению бизнеса помогла Гражданская война. В отличие от брата Фрэнка, Джон в армию не пошел, а продолжал зарабатывать. Благодаря военным поставкам «Кларк энд Рокфеллер» стала солидной фирмой с большим доходом.
В конце 1850-х годов в Пенсильвании пробурили первую в США нефтяную скважину. Буквально через несколько лет страну накрыл нефтяной бум — вспыхнувшая война Севера и Юга ухудшила торговый баланс Соединенных Штатов, и экспорт нефти превратился в важный источник дохода страны. Первоначально «Кларк энд Рокфеллер» занималась перевозкой сырой нефти и керосина, но растущие объемы рынка привлекли внимание партнеров.
Добыча считалась рискованным делом, а вот ее переработка была более стабильным бизнесом, поэтому компаньоны построили и запустили нефтеперегонный завод, утверждает Аллан Невинс. Очень быстро побочный бизнес перерос комиссионную торговлю сельхозпродуктами.
Нефтяное подразделение компании было выкуплено Рокфеллером у партнеров на аукционе, отмечает Невинс. Торги начались с 500 долларов, но стороны не хотели уступать, цена достигла рекордных 72 тысяч долларов. Рокфеллер, уже твердо веривший в большое будущее нефти, без колебаний предложил 72,5 тысячи долларов — по тем временам большие деньги. Обескураженные компаньоны подняли руки.
«Я всегда указываю на день разрыва с ними как на начало своего жизненного успеха», — позже вспоминал бизнесмен. Так в 26 лет Джон Рокфеллер стал владельцем собственного нефтяного бизнеса. С помощью подкупа, интриг и угроз набожный «дьякон», как называли его знакомые, добился от железнодорожных перевозчиков скидок на перевозку нефтепродуктов и приступил к захвату контроля над рынком.
В то время керосин, который производили из нефти многочисленные небольшие компании, был разным по составу и качеству. В 1870 году Рокфеллер с партнерами основали компанию Standard Oil, которая скупала сырье у нефтедобытчиков и перерабатывала по строго унифицированному стандарту. В начале деятельности Standard Oil контролировала десятую часть нефтеперерабатывающей промышленности США и управляла нефтеперегонными заводами, производством бочек, целой флотилией танкеров и сетью складов.
Не чурался набожный бизнесмен откровенного бандитизма и нанимал гангстеров для нападений на нефтепроводы конкурентов.
Через десять лет Standard Oil уже контролировала транспортировку и переработку более 90 процентов «черного золота» в стране. Так из первозданного хаоса свободной торговли выкристаллизовалась первая американская монополия что, конечно же, не могло не раздражать общественность. Негативный эффект подогревали публикации в прессе. В 1902 году журналист Ида Тарбелл выпустила «Историю Standard Oil Company». Она считала, что каждый шаг по сооружению этого монстра сопровождался обманом, принуждением или подкупом, «которые подрывали моральные устои американского бизнеса».
Негатив в адрес империи Рокфеллера вынудил федеральное правительство принять ряд антимонопольных законов, а в 1911 году Верховный суд постановил разделить Standard Oil на 38 компаний. Впрочем, роспуск почти не вызвал
В жизни немало историй об утекающих, как вода сквозь пальцы, состояниях. Американцы в таких случаях говорят: «Четвертое поколение ходит в одной рубашке». Американский адвокат Джеймс
Рокфеллерам подобной участи удалось избежать. У Джона
Но
Для управления капиталом и активами семьи
Регулярные обсуждения общих вопросов гарантируют эффективную работу выбранной Рокфеллером системы управления. Его практические методы распределения ролей в семье и привлечение сторонних консультантов взяты на вооружение многими другими богатейшими семьями мира, в которых действуют аналогичные системы управления.
Позитивная роль неожиданного решения Джона
Решение отца Джон
Однако сотрудничество левака с денежным мешком закончилось скандалом: на фресках Ривера изобразил развлекающихся буржуев, один из которых был очень похож на основателя рокфеллеровской империи. Этого творцу показалось мало, и героями композиции стали Ленин, а также Троцкий, Энгельс и Маркс, держащие красное знамя с призывом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь в IV Интернационале!» Нельсон Рокфеллер потребовал заменить революционера лицом «неизвестного человека», но Ривера отказался и фреску уничтожили. В 1960-х годах Нельсон стал губернатором штата
Нельсон Рокфеллер был постоянным членом Бильдербергского клуба — неформальной ежегодной конференции самых влиятельных бизнесменов, политиков и глав ведущих средств массовой информации. Конспирологи называют членов клуба «тайным всемирным правительством». Постоянным членом клуба был и родной брат Нельсона — Дэвид. Усилиями Дэвида Chase Manhattan Bank стал первым американским банком, получившим лицензию в СССР.
С 1960-х годов банкир и глобалист по убеждениям Дэвид Рокфеллер постоянно появлялся на территории Советского Союза, а затем и России. Как и многие из его предков Дэвид был известен своей благотворительной деятельностью. Он пожертвовал более 100 миллионов долларов своей
Дэвид Рокфеллер скончался в марте 2017 года в возрасте 101 года. В прошлогоднем рейтинге миллиардеров Forbes Рокфеллер занял 581-е место с состоянием 3,3 миллиарда долларов.
В начале мая 2018 года в
Весной 2018 года венчурная компания Venrock Associates, основанная на деньги Рокфеллеров, заявила о своем интересе к криптовалютным стартапам. После этих сообщений криптовалюты немедленно подорожали, возможно, могущественная семья решила переключиться с нефти на
Тимур Халудоров