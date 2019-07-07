Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Венгрия выдвинула Зеленскому предельно ясный ультиматум
Младший брат Джиджи Хадид встречается с известной певицей
Российский биолог рассказал о новых планах по созданию «ГМО-детей»
Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020»
Зачем инвесторы вкладывают миллиарды долларов в общежития
Ждать ли россиянам нового скачка цен на бензин Истек срок соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен
Как выглядит самая красивая бабушка мира
Реакция Мэй на гибель моряков-подводников
На РЖД наказали всех кто связан с инцидентом с Пугачевой
Тигры убили известного дрессировщика в цирке
Пугачева станет «тайным гостем» Лаймы Вайкуле — подробности
Жители Донбасса рукоплескали словам Зеленского
Младший брат Джиджи Хадид встречается с известной певицей
Селин Дион в комбинезоне Rodarte выступила на концерте в Лондоне
Как Виктория Бекхэм превратила Дэвида из футболиста в поп-звезду
Попова и Бубку обвинили в получении взятки
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
16В Шереметьево затопило дорогу к аэропорту
21:57 (мск), источник: Интерфакс

Запрет авиасообщения между РФ и Грузией обойдется авиакомпаниям в 3 млрд рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU — Решение России о запрете полетов в Грузию с 8 июля обойдется авиакомпаниям примерно в 3 млрд рублей убытков, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих журналистам в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас расчеты производятся. Предварительно мы оценивали эту сумму, предварительно, очень предварительно, в районе около 3 млрд рублей», — сообщил Дитрих.

В эту сумму, по его словам, входят прямые убытки и часть упущенной выгоды. «Компании, с учетом объема возвращенных билетов, сейчас занимаются тем, что эти суммы уточняют и пересчитывают. Я думаю, что к концу будущей недели такого рода расчеты будут представлены», — отметил Дитрих.

Министр также сообщил, что из 54 тысяч российских туристов в Грузии остается порядка 4,5 тысяч тех, кто не сдал билеты и не обменял их на более ранние даты. «Вполне возможно, это те, кто решил остаться и выехать другим видом транспорта. На всякий случай мы готовим на 8 июля и на неделю с этой даты дополнительные средства для того, чтобы вывезти тех, кто может захотеть вернуться в Россию в эти даты», — пояснил он.

Дитрих уточнил, что вывозить туристов предполагается не через аэропорты Грузии, а через близлежащие авиаузлы других стран.
Читайте также
Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам рекомендовано воздерживаться от продаж туристических путевок в эту страну.

Из РФ в Грузию летают «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «ЮТэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняют грузинские перевозчики Georgian Airways и MyWay Airlines. Указ президента бессрочный.

В конце июня сообщалось, что Минтранс РФ решил разработать универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний при запрете полетов по не зависящим от них причинам. После утверждения методики должен быть подготовлен пакет документов, обосновывающий объемы компенсаций из российского бюджета для отечественных авиаперевозчиков, приостанавливающих полеты в Грузию с 8 июля.

Читайте также
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing
Владимир Познер сравнил Ирину Винер-Усманову и Этери Тутберидзе
Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре
Гигантские цветы выросли в Чернобыльской зоне
Участников боя UFC увезли с арены на инвалидных колясках
В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Друга заказывали? Цифровая среда изменила отношение людей к дружбе.
Кино
84-летняя Софи Лорен в инвалидной коляске замечена на съемках Легендарная актриса играет главную роль в новой драме «Вся жизнь впереди», режиссером которой стал ее сын
Авто
Самый дешевый BMW поступит в продажу в сентябре (всего 799 евро) Компания BMW начнет выпуск своего электрического самоката под названием E-Scooter в сентябре 2019 года
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Популярные темы на «Детях»
образование в ущерб материнству 263
Совпадения с разницей в сто лет 198
Семья и проблема 191
Школа или СО 171
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь