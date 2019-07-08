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01:47 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему авиабилеты в Европе в разы дешевле, чем в России?

В разгар отпускного сезона прозвучала неприятная новость: для рейсов в города России и страны СНГ будут повышены топливные сборы, а значит, стоимость билетов увеличится.

Источник: РИА "Новости"

Но ведь по Европе до сих пор можно летать за 10−15 долл. (около 1000 руб.), тогда как у нас цена на внутренние билеты только начинается от 3000 руб. Да и авиакомпании вечно выпрашивают у правительства субсидии и получают их. Почему же цены на билеты продолжают расти?

Юрий Сытник, заслуженный пилот РФ, член Комиссии при Президенте РФ по развитию авиации общего назначения:

— Это происходит из-за огромного желания авиакомпаний максимально заработать — прежде всего на пассажирах.

Бизнесмены от авиации прекрасно видят — продажи ж/д билетов падают, а в некоторые города России гораздо удобнее и, главное, в разы быстрее долететь на самолёте. Значит, спрос на авиа будет всегда, независимо от стоимости билета.

Вот они эту стоимость и задирают всеми возможными способами. Это видно при сравнении цен на керосин в России и Европе. Господа бизнесмены, объясните, как же так получается, что у себя мы продаём керосин по цене 1000 долл. за тонну, а в Европу отдаём своё же топливо за 550 долл. за тонну? Более того, ряд российских авиакомпаний заправляются в Европе, а значит, экономят на топливе, но в отчётах выдают, что заправка была сделана нашим, дорогим, керосином.

Да и российские аэропортовые сборы в 2−3 раза дороже европейских.

Так, в Бельгии авиакомпания за обслуживание своих пассажиров платит по 3 долл. за человека, а в России эта цена доходит до 10 долл. И «вшивается» в стоимость билета.

То же самое происходит и с багажом. Новые правила позволяют буквально обирать граждан, ведь по нормативам ряда российских авиакомпаний пассажир уже давно не может взять в салон классическую ручную кладь, как это было раньше. В калибратор помещаются разве что сумка для ноутбука или маленький рюкзак. При поездке на 3−4 дня этого не хватит даже самому нетребовательному человеку. Всё, что не входит в рамки калибратора, облагается ценой, чуть ли не равной стоимости билета. И вместо заявленных 3−4 тыс. руб. он вынужден платить уже 5−6 за билет в одну сторону.

И, судя по тенденции последних лет, снижения цены мы точно не увидим.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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