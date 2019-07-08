Почему авиабилеты в Европе в разы дешевле, чем в России?

Но ведь по Европе до сих пор можно летать за 10−15 долл. (около 1000 руб.), тогда как у нас цена на внутренние билеты только начинается от 3000 руб. Да и авиакомпании вечно выпрашивают у правительства субсидии и получают их. Почему же цены на билеты продолжают расти?
Юрий Сытник, заслуженный пилот РФ, член Комиссии при Президенте РФ по развитию авиации общего назначения:
— Это происходит из-за огромного желания авиакомпаний максимально заработать — прежде всего на пассажирах.
Бизнесмены от авиации прекрасно видят — продажи ж/д билетов падают, а в некоторые города России гораздо удобнее и, главное, в разы быстрее долететь на самолёте. Значит, спрос на авиа будет всегда, независимо от стоимости билета.
Вот они эту стоимость и задирают всеми возможными способами. Это видно при сравнении цен на керосин в России и Европе. Господа бизнесмены, объясните, как же так получается, что у себя мы продаём керосин по цене 1000 долл. за тонну, а в Европу отдаём своё же топливо за 550 долл. за тонну? Более того, ряд российских авиакомпаний заправляются в Европе, а значит, экономят на топливе, но в отчётах выдают, что заправка была сделана нашим, дорогим, керосином.
Да и российские аэропортовые сборы в 2−3 раза дороже европейских.
Так, в Бельгии авиакомпания за обслуживание своих пассажиров платит по 3 долл. за человека, а в России эта цена доходит до 10 долл. И «вшивается» в стоимость билета.
То же самое происходит и с багажом. Новые правила позволяют буквально обирать граждан, ведь по нормативам ряда российских авиакомпаний пассажир уже давно не может взять в салон классическую ручную кладь, как это было раньше. В калибратор помещаются разве что сумка для ноутбука или маленький рюкзак. При поездке на 3−4 дня этого не хватит даже самому нетребовательному человеку. Всё, что не входит в рамки калибратора, облагается ценой, чуть ли не равной стоимости билета. И вместо заявленных 3−4 тыс. руб. он вынужден платить уже 5−6 за билет в одну сторону.
И, судя по тенденции последних лет, снижения цены мы точно не увидим.
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