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10:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Александр Волков в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной», — уточнил он.

О том, что грузинским авиакомпаниям будет запрещено летать в Россию, стало известно в конце июня. Это распространяется как на пассажирские, так и на коммерческие рейсы.

С понедельника, 8 июля, российским авиакомпаниям по указу президента запрещено осуществлять рейсы в Грузию. Такое решение было принято на фоне протестных акций в Тбилиси.

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