Стала известна цена российского лимузина Aurus

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей. Нужно учитывать, что пока это продукт фактически штучной сборки», — сказал Мантуров.
Открытие шоурума Aurus в Москве может состояться в августе, добавил Мантуров. Клиентская база для автомобиля уже готова в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), которые являются акционером проекта, уточнил министр.
По словам Мантурова, из СМИ он слышал об интересе к покупке Aurus со стороны министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.
Глава ведомства отметил, что сейчас президент России Владимир Путин передвигается исключительно на Aurus даже в международных поездках. Мантуров добавил, что не так давно эксплуатировать этот автомобиль начал и глава правительства Дмитрий Медведев.
Глава Минпромторга с весны также стал ездить на Aurus, он также выразил надежду, что со следующего года члены правительства РФ начнут активно переходить на этот автомобиль.
Правительство с 2012 года вложило в разработку автомобилей проекта «Кортеж», позднее получившего название Aurus, около 13 млрд. рублей, говорил ранее Денис Мантуров.
Первый бронированный черный лимузин длиной почти семь метров впервые был показан во время инаугурации Владимира Путина 7 мая 2018 года.
Учредителем проекта является СП государственного института НАМИ — владеет 63,5%, и автопроизводителя Соллерс — 0,5%. Как пишет Reuters, оставшуюся 36%-ную долю выкупил в феврале арабский фонд Tawazun, который планирует вложить €110 млн в организацию серийного производства Aurus в Татарстане, а также в локализацию и развитие дистрибуции на международных рынках, в частности в странах Ближнего Востока.
Сборка автомобилей проекта ведется на мощностях НАМИ в Москве, которые позволяют выпускать около 200—220 автомобилей в год. Расширение производства на мощностях Sollers в Елабуге произойдет в конце 2020 — начале 2021 года, уточнил Мантуров.