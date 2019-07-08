17:14 (мск), источник: Коммерсантъ
От Грузии закрывают российский рынок
В ближайшее время может быть введен запрет на ввоз из страны вина и воды.
Сегодня Госдума должна принять решение о прекращении поставок из Грузии вин, минеральной воды и запрете денежных переводов в эту страну. Это может серьезно ударить по экономике закавказской республики, так как 17% продукции местные виноделы отправляют в Россию, что может привести к закрытию некоторых виноделен. А запрет ввоза «Боржоми» может коснуться «Альфа-групп», чья структура владеет акциями IDS Borjomi International — производителя этой воды.
В ближайшие часы совет Госдумы должен рассмотреть вопрос о принятии запретных мер в отношении Грузии, заявил 8 июля руководитель фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Сергей Неверов. По его словам, речь идет о прекращении ввоза из Грузии вина, воды и запрете денежных переводов. Это заявление прозвучало на фоне разгорающегося политического кризиса в Грузии, где демонстранты выступают с антироссийскими лозунгами. Ситуация накалилась в воскресенье вечером, когда в прямом эфире грузинского телеканала «Рустави-2» ведущий оскорбил Владимира Путина.
О том, что грузинские вина могут попасть под запрет, стало понятно еще в самом начале политического кризиса в Грузии в конце июня. Тогда представители розничных сетей рассказали «Ъ» о том, что госорганы стали запрашивать данные об объемах поставок грузинского вина в российские магазины. Тогда собеседники «Ъ» прогнозировали, что это первый шаг к запрету поставок в Россию грузинских вин. Параллельно Роспотребнадзор сообщил, что усиливает контроль за качеством и безопасностью поставляемого из Грузии алкоголя. По данным службы, за 2014−2018 годы объем выявленной алкогольной продукции грузинского производства, не соответствующей требованиям к качеству и безопасности, вырос почти втрое. В 2018 году было выявлено 20,3 тыс. дал такого алкоголя из Грузии, который не был допущен к ввозу в Россию.
По их мнению, прежде всего пострадают небольшие винодельни: их владельцам придется смириться с убытками.
В 2006 году, когда возник конфликт между Грузией и Россией, Роспотребнадзор также ввел запрет на импорт грузинских вин и минеральной воды «Боржоми» и «Набеглави»: они не отвечали нормам санитарной безопасности. Экспорт грузинского вина и минеральной воды возобновился спустя семь лет.
В прошлом году из Грузии в Россию было ввезено алкогольных и безалкогольных напитков почти на $200 млн. Запрет от продажи «Боржоми» может коснуться «Альфа-групп», которая приобрела производителя этой воды IDS Borjomi International в 2013 году. Но как считают участники рынка, в России эта компания может увеличить продажи других своих брендов, например, воды «Святой источник».
В прошлом году в Россию из Грузии вина ввезли на 166 млн долларов, и это 84% от всего грузинского экспорта вина. А для России — это 15,8% от импорта вина, приводит свои подсчеты директор департамент стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. То есть, продолжает она, Россия без грузинского вина обойдется легче, чем Грузия без российского рынка. Хотя некоторым импортерам на территории России явно придется в экстренном порядке пересмотреть
Согласно данным Национального банка Грузии, Россия занимает первое место по переводу денежных средств в эту страну. Трансграничные переводы из России в Грузию устойчиво растут последние три года. По данным Банка России, если в 2016 году они составили $421 млн, то в 2017 году поднялись до $569 млн, а в 2018 год достигли $631 млн. Денежные переводы осуществляют платежные системы «Юнистрим», «Золотая Корона», «Маниграм», «Контакт».
В случае запрета в России «стоит ожидать симметричных действий от Грузии», отметил собеседник «Ъ». С учетом того, что в Грузию осуществляются переводы из Турции, Греции и других стран, то стоит ожидать роста переводов через них. «Запрет на денежные переводы в
В правовом поле снять такие ограничения на импорт можно только путем устранения выявленных нарушений, если, конечно, они действительно имели место, но такой механизм защиты своих интересов экспортером можно, опираясь на практику, назвать низкоэффективным, считает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. Можно обратиться в ВТО, продолжает он.
На сегодняшний день практика оспаривания введения таких ограничительных мер уже сформирована, примером этому спор поставщиков свинины из ЕС в Россию.
Но и в этом случае, оговаривается юрист, шансы на успех невелики, поскольку даже при наличии решения комиссии в пользу заявителя эффективных механизмов исполнения решений ВТО, связанных с такими действиями властей
Халиль Аминов, Ксения Дементьева