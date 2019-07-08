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17:02 (мск), источник: Ведомости

Орешкин: публикация ЦБ данных по инфляции раньше Росстата недопустима

Министр просит Банк России и Росстат провести служебное расследование.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Министерство экономического развития России просит Росстат и Банк России провести расследование досрочной публикации данных по инфляции на сайте ЦБ, говорится в поступившем в «Ведомости» сообщении ведомства.

«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

ЦБ 8 июля опубликовал сообщение о том, что инфляция в России в годовом выражении по итогам июня упала до 4,7% с 5,1% в мае. При этом Росстат данные по инфляции не опубликовал.

Орешкин не первый раз вступает в конфронтацию с Центробанком. Началось все с публичного спора Орешкина и председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной на Петербургском международном экономическом форуме: они не сошлись в оценке влияния роста потребительского кредитования на экономическую ситуацию в стране.

В конце июня ЦБ выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста этого сектора. В нем говорится, что без потребкредитования рост ВВП в I квартале 2019 г. мог бы оказаться нулевым. Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой».

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