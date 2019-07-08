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16:29 (мск), источник: РИА Новости

Росстат назвал самые подорожавшие в июне продукты

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Картофель, свекла и почти все виды круп в России подорожали в июне, а белокочанная капуста, помидоры, огурцы и репчатый лук подешевели, говорится в сообщении Росстата.

Источник: РИА Новости

«В июне существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало снижение цен на плодоовощную продукцию. … Цены на капусту белокочанную снизились на 37,5%, помидоры — на 32,6%, огурцы — на 26,3%, лук репчатый — на 7,5%. Вместе с тем наблюдался рост цен на картофель на 16,1%, свеклу — на 9,2%, яблоки — на 7,7%, виноград — на 5,8%, апельсины — на 5,1%, морковь — на 4,5%, лимоны — на 2,2%», — говорится в сообщении.

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Свинина и баранина в июне подешевели на 0,6%, говяжья печень — на 0,4%. «В то же время отмечался рост цен практически на все наблюдаемые виды круп. Более всего выросли цены на пшено, крупы овсяную и перловую — на 1,5%, рис шлифованный — на 1,4%», — отмечает статистическое ведомство.

В свою очередь на 0,6−1% подорожали живая, охлажденная и неразделанная мороженая рыба, соленая сельдь, мясные и овощные консервы для детского питания, йогурты, глазированные шоколадом творожные сырки, мороженое, шоколад, какао, безалкогольные напитки и продукция предприятий общепита быстрого обслуживания (гамбургеры).

По сравнению с июнем 2018 года хлеб и хлебобулочные изделия в прошлом месяце подорожали на 8,6%, макаронные изделия — на 7,5%. Цены на крупы и бобовые увеличились к июню прошлого года на 13,3%, на мясо и птицу — на 8,6%, на рыбу и пищевые морепродукты — на 4,9%, на молоко и молочную продукцию — на 5,4%. Куриные яйца в июне в годовом выражении подорожали на 6,2%, сахар-песок — на 4,7%.

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