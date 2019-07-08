Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Водителю решили устроить «темную» за слишком медленную езду
57-летняя Тамара Гвердцители заметно похудела
Перемены в имидже дочки Алсу вызвали неоднозначную реакцию в сети
Ирина Пегова: «Зрители не должны ничего знать об артистах»
За МКАД заметили признаки появления гетто
«Это словно наркотик»: как россияне живут в кредитЧто такое жизнь в долг по-русски и кто зарабатывает на кредитном буме
«Теперь поляки не успеют даже перекреститься» - СМИ
Зеленского поймали на странном поведении
84-летняя Софи Лорен в инвалидной коляске замечена на съемках
Дочь Дмитрия Маликова проходит практику на «Первом канале»
Лолита выступила на Донбассе и едва не погибла - СМИ
4-летний мальчик умер в российском аквапарке
Путин объявил о чрезвычайной ситуации
Опубликовано фото подлодки после гибели моряков
Как Виктория Бекхэм превратила Дэвида из футболиста в поп-звезду
Попова и Бубку обвинили в получении взятки
Как выглядят самые агрессивные города России: фото
За МКАД заметили признаки появления гетто
Фоторепортажи
16Как создавали легендарный БАМ
20В США отметили День независимости
17:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне налетались в Грузию

Теперь они ищут альтернативные места для отдыха.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 8 июля отменены прямые авиаперелеты из России в Грузию. Это ответ Москвы на антироссийские демонстрации, которые проходят со второй половины июня в Тбилиси. Почти за две недели бронирование авиабилетов в эту закавказскую республику сократилось на треть. Теперь россияне решили провести летний отпуск в Ереване, Баку, Самарканде, а из дальнего зарубежья выбирают Барселону.

В понедельник, 8 июля, вступил в силу временный запрет на прямое авиасообщение из России в Грузию, которая в последние годы входила в список популярных курортных направлений для россиян. Прекращение перелетов — реакция официальной Москвы на акции протеста, которые проходят в Тбилиси. Поводом для митингов послужил визит российских депутатов, в ходе которого глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента.

В первые дни после того, как стало известно о временном запрете прямого авиасообщения, бронирование билетов резко сократилось в три раза, говорит представитель системы онлайн-бронирования Biletix.

Если же суммировать падение с 22 июня по текущий момент, то сокращение составило 30%, отмечает он. Всплеск отмен пришелся на 24 июня, несколько снизился во вторник, 25 июня, после чего пошел на спад, подтвердили в Ostrovok.Ru.

Временный запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией ощутимо сказался на черноморских курортах республики, где около 80% гостиничной брони уже отменено россиянами.

Об этом ТАСС сообщил руководитель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили. По подсчетам главы Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, ущерб для локальных авиакомпаний и всей туротрасли республики от прекращения авиасообщения с Россией составит до 2 млрд лари (около $710 млн). Потери понесут и российские авиакомпании: ранее источники «Ъ» в туристической отрасли заявляли, что эта сумма может превысить 3 млрд руб.

8 июля гендиректор «Уральских авиалиний» (эта авиакомпания совершала из российских аэропортов в Грузию 41 рейс в неделю) Сергей Скуратов сообщил, что компания понесет «некоторые убытки» после ограничения на полеты в Тбилиси, однако их возместит государство. На данный момент компания возвращает авиабилеты в плановом режиме, ажиотажа нет, добавил он.

В Ostrovok.Ru сообщили «Ъ», что чаще всего туристы отменяют бронирование отелей на июль (40% отмен) и август (35% отмен).

16% отмененных бронирований приходится на июнь, еще 8% — на сентябрь. «На последующие месяцы мы наблюдаем лишь единичные отмены бронирований, что говорит о том, что туристы заняли выжидательную позицию относительно поездок в Грузию в среднесрочной перспективе», — уточнили в компании.

Впрочем, не все россияне отказываются от поездок в Грузию: они выбирают альтернативные перелеты через Ереван, Стамбул и Минск. Сейчас средний чек на авиабилеты туда-обратно на пересадочные рейсы в Грузию с вылетом с 8 июля по 31 августа составляет 19,4 тыс. руб. на человека, отметили в Biletix. В то же время билет с прямым перелетом еще в июне можно было купить в среднем за 17,7 тыс. руб.

«Вступивший в силу временный запрет на прямое авиасообщение в значительной степени перераспределил спрос на путешествия в Грузию в пользу других направлений, в том числе соседних стран вроде Армении и Азербайджана, — отмечает директор “Связной трэвел” Андрей Осинцев.— Но говорить о сильном падении спроса не приходится: рост количества забронированных авиабилетов в соседние с Грузией страны, который наблюдается именно в последнюю декаду июня, связан еще и с тем, что оттуда можно добраться в Тбилиси или Батуми». По данным господина Осинцева, сейчас россияне стали чаще бронировать авиаперелеты в Ереван, Самарканд и Баку; среди бронирований в города дальнего зарубежья востребованы Барселона, Бургас и Дели. Первая неделя июля показала рост бронирований в Ереван на 12−13%, в то время как в июне не было роста, добавили в Tutu.Ru.

Как сообщает Ростуризм, все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись в Россию. Количество туристов, заключивших договоры с 8 июля 2019 года — 4183 человека. Из них 1359 туристов аннулировали туры и получили компенсацию от туроператоров, а 2854 туриста перебронировали свои туры на другие направления.

Основными альтернативными направлениями туристы выбрали следующие страны: Турция, Кипр, Черногория, Скандинавия, Италия, Испания.

Халиль Аминов, Александра Мерцалова

Следите за развитием темы Проблемы в отношениях России и Грузии
 Украина и Молдавия обошли Россию
Кто превосходит Россию по силе
Зеленский предложил Путину переговоры по Крыму и Донбассу
Умер исполнитель песни в «Офицерах» Владимир Златоустовский
Песков назвал слова телеведущего о Путине позором для грузин
Медведев пошутил про своих замов в отпусках
Стала известна цена нового российского лимузина Aurus
Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году
Как проходила самая масштабная стройка XX века (фото)
Здоровье
Водка страшнее героина Глобальная комиссия по наркополитике призывает к пересмотру классификации наркотических веществ ООН.
Hi-Tech
Будет ли новый российский танк лучше американского? И что мы знаем о «Спруте»?
Кино
7-летняя дочь Пересильд и Учителя снимется в фильме про Цоя В новой ленте автора «Матильды» заняты также Паулина Андреева и Евгений Цыганов
Авто
Жители российского города ополчились на одного водителя Автомобилисты уверены, что мужчина специально провоцирует их на обгон через две сплошных, а затем отправляет видео с нарушением в ГИБДД
Недвижимость
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Эксперты рассказали, почему тарифы на ЖКХ в Подмосковье такие высокие
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Дети
Женщина случайно родила чужих детей Из-за путаницы в клинике, женщине подсадили эмбрионы, принадлежащие двум другим парам
Леди
Как носить винтаж в 80 лет и выглядеть моложе Нинэль Тимирязева работает корректором в Леди Mail.ru вот уже семь лет. В 81 год этой женщине удается не только поражать коллег своей активностью, но и своим стилем
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь