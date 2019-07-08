21:00 (мск), источник: Секрет Фирмы
Спонсор «Своей игры» вывел 300 млн рублей в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной викторины «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн рублей в кипрскую
Сумму в 298,4 млн рублей на самом деле перевёл головной офис Erich Krause Finland на счета кипрской Ееаma East European advertisement and marketing agency в банках Чехии.
При этом фактически ролики для «Своей игры» на самом деле сняли рекламное агентство «Рикс-Ком», производитель телевикторины «Студия 2В», «Газпром-Медиа» как агент телекомпании НТВ и непосредственно сама «Телекомпания НТВ». В результате реальные исполнители получили в 15 раз меньше денег, чем кипрский офшор, который ничего им не перечислил.
В деле также выявили целый ряд
Кроме того, в 2013—2015 годах налоговики выявили у Erich Krause необоснованную налоговую выгоду. Тогда во время проверки Erich Krause начислили 44,6 млн рублей — 28,2 млн рублей недоимки по налогу на прибыль, 10,7 млн рублей пени и штраф 5,6 млн рублей. Кроме того, в 2013—2014 годах за компанией числился задекларированный убыток в 157 млн рублей.
Андрей Суворов