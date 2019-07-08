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21:00 (мск), источник: Секрет Фирмы

Спонсор «Своей игры» вывел 300 млн рублей в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной викторины «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн рублей в кипрскую фирму-однодневку под видом оплаты рекламы в передаче. Теперь от компании требуют заплатить 44,6 млн рублей неуплаченных налогов и штрафов.

Сумму в 298,4 млн рублей на самом деле перевёл головной офис Erich Krause Finland на счета кипрской Ееаma East European advertisement and marketing agency в банках Чехии. Фирма-однодневка была создана за месяц до заключения рекламного контракта. Однако компания из Кипра на самом деле не занималась рекламой — за рекламную кампанию в действительности отвечало АО «Офис Премьер» — эксклюзивный дистрибьютор канцелярии бренда в России.

При этом фактически ролики для «Своей игры» на самом деле сняли рекламное агентство «Рикс-Ком», производитель телевикторины «Студия 2В», «Газпром-Медиа» как агент телекомпании НТВ и непосредственно сама «Телекомпания НТВ». В результате реальные исполнители получили в 15 раз меньше денег, чем кипрский офшор, который ничего им не перечислил.

В деле также выявили целый ряд фирм-однодневок в цепочке посредников «Офис Премьера». Схема работы с ними была схожая — небольшую сумму перечисляли реальному исполнителю, тогда как основная часть этих средств выводилась в офшоры.

Кроме того, в 2013—2015 годах налоговики выявили у Erich Krause необоснованную налоговую выгоду. Тогда во время проверки Erich Krause начислили 44,6 млн рублей — 28,2 млн рублей недоимки по налогу на прибыль, 10,7 млн рублей пени и штраф 5,6 млн рублей. Кроме того, в 2013—2014 годах за компанией числился задекларированный убыток в 157 млн рублей.

Андрей Суворов

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