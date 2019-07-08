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8 июля, источник: Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроекты об электронных трудовых книжках

Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, который вводит электронные трудовые книжки. Согласно документу, изменения должны вступить в силу 1 января 2021 года.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудник, который хочет, чтобы работодатель продолжал вести трудовую книжку в бумажном виде, должен подать заявление до 1 января 2021 года. В противном случае документ выдадут на руки, а сведения о рабочем стаже будут регистрироваться в электронном виде. Сведения о работниках, которые впервые поступают на работу, будут сразу храниться в электронном виде.

По мнению авторов законопроекта, экономия средств от введения в 2021 году электронных трудовых книжек у 5% работающих (2,9 млн человек) может составить 0,5 млрд руб.

Как сообщал ранее глава Минтруда Максим Топилин, в электронный вид планируется переносить не только электронные книжки, но и весь документооборот в целом.

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