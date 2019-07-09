04:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Бензин выпустил пар
Его стоимость на Дальнем Востоке начала снижаться.
Цены на топливо на заправках Сибири и Дальнего Востока перешли к снижению на первой неделе июля. Этому предшествовало поручение премьера Дмитрия Медведева проверить причины роста цен в регионе. Однако представители независимых АЗС
Топливо на заправках Дальнего Востока и Сибири на первой неделе июля заметно подешевело. По данным Refinitiv, стоимость Аи-92 снизилась на 5 коп., до 43,38 руб. за литр, на Аи-95 — на 7 коп., до 45,34 руб. за литр. При этом с начала года обе марки бензина подорожали на 60 коп. Если учитывать только данные по Дальнему Востоку, то цены на Аи-92 и Аи-95 снизились на 6 коп. и 16 коп. соответственно, до 45,75 руб. и 47,38 руб. за литр. Дизтопливо символически подешевело на 1 коп., до 51,13 руб. за литр.
На Дальнем Востоке работают лишь два крупных НПЗ — Хабаровский «Нефтегазхолдинга» (НГХ) и Комсомольский «Роснефти». Проблеме много лет, в очередной раз на резкий рост цен обратил внимание в середине июня премьер Дмитрий Медведев, поручив правительству изучить причины (см. «Ъ» от 18 июня).
В ФАС тогда сообщали «Ъ», что жалоб на резкий рост цен на топливо не было, не видели существенного роста цен и эксперты.
Впрочем, с тем, что сейчас розничные цены снизились, тоже согласны на все. «Так, по данным ЦДУ ТЭК, которыми мы располагаем, а это по большей части цены на АЗС нефтяных компаний, стоимость бензина за прошедшую неделю в среднем по ДФО даже немного выросла, с 42,48 руб. на литр с 1 июля до 42,49 руб. на литр 7 июля», — замечает глава «Петромаркета» Иван Хомутов. Биржевые цены в этот период практически не изменились.
Стоимость Аи-92 на СПбМТСБ для Сибири и Дальнего Востока 8 июля выросла на 0,7%, до 48 тыс. руб. за тонну, цена Аи-95 снизилась лишь на 0,04%, до 50,8 тыс. руб. за тонну.
В этом году правительство искало разные способы снижения оптовых цен, в частности, обсуждалось введение скидки к тарифам РЖД на поставку топлива в Дальневосточный федеральный округ, но от этого варианта отказались. «Надо иметь возможность поставлять туда топливо с других заводов по цене ниже, чем сегодня существующие биржевые цены, чтобы иметь возможность снижения там оптовых цен», — говорил на прошлой неделе Евгений Аркуша.
Как отмечает Иван Хомутов, в июне отпускная цена на Аи-92 Омского НПЗ — одного из постоянных «внешних» поставщиков моторных топлив в ДФО — составляла 45,9 тыс. руб. на тонну, а затраты на транспортировку продукта по железной дороге от НПЗ до Хабаровска — примерно 8,7 тыс. руб. на тонну. Следовательно, отмечает Иван Хомутов, уровень оптовых цен на Аи-92 на рынке Хабаровска не может быть существенно ниже 54,6 тыс. руб. на тонну, иначе омский продукт на него не попадет. «Вполне естественно, что этот уровень цен будет служить ориентиром и для местных НПЗ», — говорит он.
В «Роснефти» и НГХ не ответили на запрос «Ъ».
Сейчас правительство собирается добиваться снижения оптовых цен на Дальнем Востоке с помощью увеличения демпферной составляющей обратного акциза на нефть, который выплачивается НПЗ с 1 января. Первоначально обсуждалась идея, согласно которой НПЗ, поставляющим топливо на Дальний Восток, бюджет выплачивал бы 5 тыс. руб. на тонну, но, по словам источника «Ъ» в отрасли, сейчас обсуждается уровень в 2 тыс. руб. за тонну. По оценке Ивана Хомутова, оптимальная величина дополнительного демпфера по бензину — 5,5 тыс. руб. за тонну, расходы федерального бюджета в таком случае могут составить 9 млрд руб. в год.
Впрочем, такой рост расходов едва ли приемлем для Минфина, которому сейчас нужно найти дополнительные источники для выполнения поручений Владимира Путина о введении демпфера для авиакеросина и битума. По словам замглавы Минфина Ильи Трунина, за январь—май выплаты нефтяникам по демпферу уже составили 120 млрд руб. Пока же правительство не видит необходимости в дополнительных мерах для стабилизации ситуации на Дальнем Востоке. Как заявил
Дмитрий Козлов