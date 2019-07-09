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04:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бензин выпустил пар

Его стоимость на Дальнем Востоке начала снижаться.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Цены на топливо на заправках Сибири и Дальнего Востока перешли к снижению на первой неделе июля. Этому предшествовало поручение премьера Дмитрия Медведева проверить причины роста цен в регионе. Однако представители независимых АЗС по-прежнему жалуются на высокий уровень оптовых цен, из-которых им приходится торговать в убыток. Эту проблему правительство хочет решить с помощью дополнительных субсидий из бюджета, но обсуждаемые сейчас параметры не выглядят оптимальными, считают эксперты. В правительстве, однако, считают текущую ситуацию стабильной.

Топливо на заправках Дальнего Востока и Сибири на первой неделе июля заметно подешевело. По данным Refinitiv, стоимость Аи-92 снизилась на 5 коп., до 43,38 руб. за литр, на Аи-95 — на 7 коп., до 45,34 руб. за литр. При этом с начала года обе марки бензина подорожали на 60 коп. Если учитывать только данные по Дальнему Востоку, то цены на Аи-92 и Аи-95 снизились на 6 коп. и 16 коп. соответственно, до 45,75 руб. и 47,38 руб. за литр. Дизтопливо символически подешевело на 1 коп., до 51,13 руб. за литр.

Цены на Дальнем Востоке — обычно самые высокие среди российских регионов из-за постоянного дефицита топлива, часть которого приходится завозить из других областей страны.

На Дальнем Востоке работают лишь два крупных НПЗ — Хабаровский «Нефтегазхолдинга» (НГХ) и Комсомольский «Роснефти». Проблеме много лет, в очередной раз на резкий рост цен обратил внимание в середине июня премьер Дмитрий Медведев, поручив правительству изучить причины (см. «Ъ» от 18 июня).

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В ФАС тогда сообщали «Ъ», что жалоб на резкий рост цен на топливо не было, не видели существенного роста цен и эксперты.

Впрочем, с тем, что сейчас розничные цены снизились, тоже согласны на все. «Так, по данным ЦДУ ТЭК, которыми мы располагаем, а это по большей части цены на АЗС нефтяных компаний, стоимость бензина за прошедшую неделю в среднем по ДФО даже немного выросла, с 42,48 руб. на литр с 1 июля до 42,49 руб. на литр 7 июля», — замечает глава «Петромаркета» Иван Хомутов. Биржевые цены в этот период практически не изменились.

Стоимость Аи-92 на СПбМТСБ для Сибири и Дальнего Востока 8 июля выросла на 0,7%, до 48 тыс. руб. за тонну, цена Аи-95 снизилась лишь на 0,04%, до 50,8 тыс. руб. за тонну.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил «Ъ», что не видит предпосылок для снижения цен в основных регионах Дальнего Востока, поскольку оптовые цены остаются значительно выше розничных.

В этом году правительство искало разные способы снижения оптовых цен, в частности, обсуждалось введение скидки к тарифам РЖД на поставку топлива в Дальневосточный федеральный округ, но от этого варианта отказались. «Надо иметь возможность поставлять туда топливо с других заводов по цене ниже, чем сегодня существующие биржевые цены, чтобы иметь возможность снижения там оптовых цен», — говорил на прошлой неделе Евгений Аркуша.

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Как отмечает Иван Хомутов, в июне отпускная цена на Аи-92 Омского НПЗ — одного из постоянных «внешних» поставщиков моторных топлив в ДФО — составляла 45,9 тыс. руб. на тонну, а затраты на транспортировку продукта по железной дороге от НПЗ до Хабаровска — примерно 8,7 тыс. руб. на тонну. Следовательно, отмечает Иван Хомутов, уровень оптовых цен на Аи-92 на рынке Хабаровска не может быть существенно ниже 54,6 тыс. руб. на тонну, иначе омский продукт на него не попадет. «Вполне естественно, что этот уровень цен будет служить ориентиром и для местных НПЗ», — говорит он.

В «Роснефти» и НГХ не ответили на запрос «Ъ».

Сейчас правительство собирается добиваться снижения оптовых цен на Дальнем Востоке с помощью увеличения демпферной составляющей обратного акциза на нефть, который выплачивается НПЗ с 1 января. Первоначально обсуждалась идея, согласно которой НПЗ, поставляющим топливо на Дальний Восток, бюджет выплачивал бы 5 тыс. руб. на тонну, но, по словам источника «Ъ» в отрасли, сейчас обсуждается уровень в 2 тыс. руб. за тонну. По оценке Ивана Хомутова, оптимальная величина дополнительного демпфера по бензину — 5,5 тыс. руб. за тонну, расходы федерального бюджета в таком случае могут составить 9 млрд руб. в год.

Если же ввести и дополнительный демпфер на дизтопливо в размере 10 тыс. руб. на тонну (что позволит снизить цены до среднероссийского уровня), дополнительные расходы бюджета увеличатся еще на 35 млрд руб., резюмирует Иван Хомутов.

Впрочем, такой рост расходов едва ли приемлем для Минфина, которому сейчас нужно найти дополнительные источники для выполнения поручений Владимира Путина о введении демпфера для авиакеросина и битума. По словам замглавы Минфина Ильи Трунина, за январь—май выплаты нефтяникам по демпферу уже составили 120 млрд руб. Пока же правительство не видит необходимости в дополнительных мерах для стабилизации ситуации на Дальнем Востоке. Как заявил вице-премьер Дмитрий Козак 8 июля, «мы сейчас скорректируем демпфер, в нем будет дополнительная надбавка для Дальнего Востока, и будем надеяться, что у нас там все будет нормально».

Дмитрий Козлов

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