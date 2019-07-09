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12:39 (мск), источник: РИА Новости

Сбербанк назвал страны, в которых россиянам опасно пользоваться банкоматами

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сбербанк советует россиянам при посещении Великобритании, Индии, Индонезии, Канады и США быть осторожнее при использовании банкоматов, поскольку в этих странах высок риск стать жертвой скимминга, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Источник: РИА Новости

«Во всех своих путешествиях, независимо от страны пребывания, мы рекомендуем нашим клиентам соблюдать простые правила кибербезопасности: держать карту в надёжном месте; не хранить пин-код вместе с картой; прикрывать клавиатуру рукой при вводе пин-кода; убедиться в отсутствии рядом с банкоматом подозрительных лиц, не пользоваться банкоматами, вызывающими сомнения», — рекомендуют в банке.

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«Последний совет особенно актуален для туристов, отправляющихся в Индонезию, Индию, Великобританию, США или Канаду — в этих странах риск стать жертвой скимминга, то есть снятия пин-кода с клавиатуры банкомата и данных с магнитной полосы карты с последующим изготовлением ее полной копии, наиболее высок», — подчеркнули в Сбербанке.

В банке также указали, что в период летних отпусков количество хищений с банковских карт снижается, однако увеличивается количество случаев утраты банковских карт. А чем популярнее место отдыха, тем больше случаев утери карт там фиксируется, предупредили в кредитной организации.

При этом Сбербанк все же советует своим клиентам брать в путешествия банковские карты:

Банковская карта — надежный партнер в зарубежных поездках. При оплате или снятии наличных конверсия произойдет автоматически. В случае утери карты клиент не останется без денег — карту можно оперативно заблокировать и воспользоваться услугой экстренной выдачи наличных.

Сбербанк в прошлом году сообщал РИА Новости, что большинство краж денег с банковских карт россиян, находящихся в отпусках за рубежом, происходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки.

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