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06:25 (мск), источник: Известия

Аналитики предрекли США скорый дефолт

США могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре 2019 года из-за слишком низких налоговых поступлений. Такой прогноз содержится в аналитическом докладе Центра двухпартийной политики, опубликованном 8 июля.

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Источник: Reuters

По мнению экспертов, с начала сентября федеральное правительство не сможет и платить по счетам полностью и своевременно. Во избежание дефолта Вашингтону следует просить конгресс повысить потолок госдолга, говорится в докладе.

Кроме того, в отчете Бюджетного управления конгресса отмечается, что дефицит бюджета за девять месяцев финансового 2019 года достиг $746 млрд.

Не исключено, что к концу года он превысит $1 трлн.

При этом федеральные расходы увеличились на $208 млрд по сравнению с прошлым годом, а доходы выросли на $69 млрд.
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По словам ответственного за экономическую политику Центра Шая Акабаса, экономисты ожидали в этом году увеличения прибыли от налогов до 5−6%, однако поступления в бюджет составили около 2−3%.

«Нынешний новый анализ выявил опасное развитие событий, которое нельзя игнорировать. Единственный способ исключить возможность дефолта в этом году — это повышение потолка госдолга в ближайшие недели», — цитирует Акабаса ТАСС.

В июне в Бюджетном управлении конгресса США спрогнозировали рост госдолга США к 2049 году до 144% от ВВП.

Американские политики и экономисты неоднократно называли госдолг одной из главных угроз для Штатов. К настоящему моменту он превышает $22,1 трлн.

Ранее американский конгрессмен Энди Биггс заявил, что если Вашингтон не сократит расходы, то «долговая бомба» взорвется уже через 8−10 лет.

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