06:25 (мск), источник: Известия
Аналитики предрекли США скорый дефолт
США могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре 2019 года
По мнению экспертов, с начала сентября федеральное правительство не сможет и платить по счетам полностью и своевременно. Во избежание дефолта Вашингтону следует просить конгресс повысить потолок госдолга, говорится в докладе.
Кроме того, в отчете Бюджетного управления конгресса отмечается, что дефицит бюджета за девять месяцев финансового 2019 года достиг $746 млрд.
Не исключено, что к концу года он превысит $1 трлн.
По словам ответственного за экономическую политику Центра Шая Акабаса, экономисты ожидали в этом году увеличения прибыли от налогов до 5−6%, однако поступления в бюджет составили около 2−3%.
«Нынешний новый анализ выявил опасное развитие событий, которое нельзя игнорировать. Единственный способ исключить возможность дефолта в этом году — это повышение потолка госдолга в ближайшие недели», — цитирует Акабаса ТАСС.
В июне в Бюджетном управлении конгресса США спрогнозировали рост госдолга США к 2049 году до 144% от ВВП.
Ранее американский конгрессмен Энди Биггс заявил, что если Вашингтон не сократит расходы, то «долговая бомба» взорвется уже через 8−10 лет.