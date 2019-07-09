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10:12 (мск), источник: Forbes

100 богатейших госслужащих и депутатов России заработали в 2018 году более $1,1 млрд

Совокупный доход участников рейтинга Forbes «Власть и деньги — 2019» составил около 71 млрд рублей.

Источник: Reuters

Forbes представляет традиционный рейтинг «Власть и деньги» — список 100 богатейших госслужащих и депутатов России по итогам декларационной кампании 2019 года.

При составлении рейтинга мы исследовали сведения о доходах тысяч чиновников и парламентариев на федеральном и региональном уровне (в базу вошли сотрудники администрации президента, правительства, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и региональных парламентов, менеджмент госкорпораций и др.). Ранжирующим критерием рейтинга послужил совокупный семейный доход, задекларированный госслужащими и депутатами, а также их супругами и несовершеннолетними детьми.

Список возглавил депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов — основатель группы компаний «Владимирский стандарт». За 2018 год его доход составил около 9,97 млрд рублей.
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Вторую строчку занял миллиардер Константин Струков — совладелец компании «Южуралзолото», чье состояние Forbes оценивает в $1,9 млрд, задекларировал доход в 4,46 млрд рублей. На третьем месте — депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, хозяин местной кондитерской фабрики «Славянка», вокруг которой вырос целый холдинг с выручкой порядка 10 млрд рублей. В 2018-м семья парламентария заработала 2,84 млрд рублей.

В рейтинг вошли многие влиятельные на федеральном уровне фигуры — вице-премьер Юрий Трутнев, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и индустриальный директор госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие.

Совокупно семьи 100 участников рейтинга задекларировали доход в 70,945 млрд рублей — более $1,1 млрд по средневзвешенному курсу за 2018 год.

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