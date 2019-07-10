Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ждать ли россиянам нового скачка цен на бензин Истек срок соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен
Фоторепортажи
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
10Столицу США затопило
02:02 (мск), источник: Газета.Ру

Более 400 пилотов отстранили в России от полетов

Ситуация с подготовкой пилотов для гражданской авиации в РФ становится критической. За год из-за различных нарушений от полетов отстранены 425 пилотов, отмечает Генпрокуратура. Чаще всего проблема кроется в недостаточной подготовке летных кадров. Эксперты предупреждают, что такая тенденция негативно влияет на экономику отрасли.

Дефицит летных кадров в России близок к критическому уровню. За последний год в стране от полетов были отстранены 425 пилотов.

Ключевым вопросом остается уровень подготовки пилотов. Органы прокуратуры проводят целевые проверки учебных заведений гражданской авиации. Вследствие различных нарушений за год отстранено от полетов 425 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров.
Александр Куренной
официальный представитель Генпрокуратуры РФ

«Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств», — рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на передаче «Вопрос с пристрастием» на официальном интернет-канале ведомства «Эфир» 9 июля.

Читайте также
«Небо как соты. И там очень мало места». Как авиадиспетчеры разводят самолеты

По его словам, сфера обеспечения безопасности перелетов на пассажирских самолетах сейчас остается одной из наиболее важных, поэтому уровень подготовки пилотов прокуроры проверяют систематически. После проверок прокурорские акты реагирования были направлены в министерство транспорта, Росавиацию и Ространснадзор, а ГП держит на контроле устранение всех выявленных нарушений, заверил Куренной.

Ранее сообщалось, что с аннулированием свидетельств коммерческих и линейных пилотов столкнулись выпускники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), у которого не было сертификата авиационного учебного центра.

Выступая ранее на «Правительственном часе» в Госдуме, генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что с 2017 года в результате прокурорских проверок от полетов отстранены 550 пилотов.

По его словам, в ходе надзорных проверок вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения.

Цифры не критические для отрасли, но очень тревожные.

Читайте также
В США обнаружены мать и дочь, летающие на одном самолете в качестве пилотов

Как пояснил главред отраслевого издания «Авиапорт» Олег Пантелеев, считается, что в среднем на одно воздушное судно (если мы говорим о магистральных самолетах) нужно порядка пяти экипажей. «400 человек, если говорить о том, что это 400 командиров, — это 80 самолетов либо на земле, либо не приобретенных авиакомпанией. Если там [в списке Генпрокуратуры — «Газета.Ru"] равные пропорции КВС (капитан воздушного судна — «Газета.Ru») и вторых пилотов, то делите пополам. Если это 400 вторых пилотов, условно, курсантов, недавно вышедших из учебных заведений, то радикального влияния на бизнес авиакомпании это не окажет», — поясняет эксперт.

Одна из причин многолетней проблемы с дефицитом опытных летных кадров в российской авиации кроется в устаревшей системе подготовки, которая досталась нам от советской системы, полагает главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров.

Мы готовим очень долго, дорого и некачественно. Наш курсант после пяти лет обучения работать не умеет.
Роман Гусаров
главный редактор отраслевого портала Avia.ru
Читайте также
Профессия будущего: миру нужны тысячи новых пилотов, но где их взять?

За пять лет государство тратит на обучение огромные деньги, при этом еще после этого авиакомпании за свои деньги доучивают будущих летчиков, за рубежом же образовательный процесс растягивается на 18 месяцев, будущие пилоты платят свои деньги и отношение к учебе у них другое. На выходе у них более качественные специалисты, поясняет эксперт.

Олег Пантелеев отмечает, что дефицит летных кадров в российской гражданской авиации «совершенно очевидно» существует и «любое выбытие специалистов — это только обострение дефицита». Помимо проверок и отзывов есть еще естественные факторы, приводящие к убытию летного состава, — состояние здоровья, возраст и прочее, и экономические, такие как попытки мигрировать в другие зарубежные авиакомпании для того, чтобы иметь больший уровень заработной платы и доходов.

Многие российские пилоты сами переходят на работу в иностранные авиакомпании, так как на фоне падения курса рубля и ослабления экономики уровень зарплат зарубежных пилотов становится все более конкурентным по сравнению с Россией. При этом, естественно, уезжают в основном опытные пилоты, наиболее востребованные за границей, со знанием иностранных языков, в России таких кадров дефицит, у нас остаются пилоты более низкого уровня.

Читайте также
Не развернуться. В России самолёты стали чаще сталкиваться на земле

На этом фоне «усиление такого фактора, как давление со стороны надзорных органов — это очень серьезный негативный момент, который будет препятствовать росту пассажиропотока и в конце концов обернется только лишь одним: авиакомпании, сталкиваясь с дефицитом, будут вынуждены прибегать к гонке зарплат, повышать оплату труда и это, безусловно, поможет сократить отток пилотов за рубеж или даже кого-то вернуть в Россию, но на экономику авиаотрасли подействует негативно», — подчеркивает Пантелеев.

При этом Россия заняла нелестную лидирующую позицию по количеству жертв и авиапроисшествий среди стран-подписантов Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

В 2018 году в России, согласно докладу Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в 2,5 раза увеличилось количество жертв авиакатастроф по сравнению с 2017 годом.

При этом, по данным Росавиации, объемов пассажирских авиаперевозок в России продолжает расти. Так, за январь-май 2019 российские авиакомпании перевезли более 44,88 млн пассажиров, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегмент международных перевозок вырос на 18% — до 18,7 млн пассажиров, внутренних — на 8,4%, до 26,2 млн пассажиров.

 Собчак защитила Путина после инцидента с «Рустави 2»
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине
В российском городе обнаружили тысячи дырявых презервативов
СМИ узнали детали дела о госизмене помощника полпреда президента
СМИ назвали причину аварии на «Лошарике»
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным (видео)
Между США и Британией разгорелся скандал на высшем уровне
Здоровье
В известной московской клинике погибла пациентка СК и Росздравнадзор проверят ГК «Медси» после смерти пациентки.
Hi-Tech
НАСА обвинили в обмане Конспирологи все видят
Авто
Группа ГАЗ скоро начнёт выпуск преемника ГАЗ-66 Горьковский автозавод оформил сертификационные документы на грузовой внедорожник «Садко-Next», который получил индекс С41А23
Кино
Юлия Пересильд сменила имидж для роли: первые фото со съемок Актриса играет одну из главных ролей в новой экранизации романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река»
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Популярные темы на «Детях»
"Туда тоже можно" (с) 515
Поэтический конкурс № 12. "Внеконкурсный разгул". Голосование 426
Посещения родных в роддоме 374
И канистры нет... Задолбалась 329
Леди
70-летняя Пугачева затмила молодую жену Николаева на вечеринке Примадонна проводит летние каникулы с друзьями.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь