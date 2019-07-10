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01:17 (мск), источник: Интерфакс

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых акцизах на вино

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU — Документ предусматривает равные ставки акциза на вино из российского и зарубежного винограда, но производители, использующие российский виноград, смогут получить налоговый вычет.

Источник: AP 2019

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который относит к подакцизным товарам ряд виноматериалов, а также виноград, используемый для производства вина, игристого вина (шампанского), спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. Документ предусматривает налоговый вычет для производителей при использовании российского винограда.

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Поправки в Налоговый кодекс (НК) опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как пояснил «Интерфаксу» замминистра финансов Илья Трунин, законопроект предусматривает установление равных ставок акциза на вино из российского и зарубежного винограда. По его словам, существующий сейчас порядок взимания акциза на вино формально нарушает нормы ЕврАзЭС из-за разных налогов на отечественные и иностранные товары.

«Ставки выравниваются, но взамен вводятся два новых акциза — на виноград и виноматериалы, и если вино производится из винограда, то этот акциз имеет возмещаемый характер с повышающим коэффициентом», — пояснил замминистра.

Акцизная нагрузка на литр производимого вина, если оно действительно из российского винограда или из российских виноматериалов, она останется на прежнем уровне. А для тех, кто декларирует производство российского вина, а на самом деле использует импортный виноматериал, налог будет выровнен к уровню акциза, который сейчас установлен для нероссийских вин.
Илья Трунин
замминистра финансов

В поправках приведены формулы расчета налоговых вычетов. Вычетам подлежат суммы акциза, исчисленные при использовании винограда, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, для производства вина, игристого вина (шампанского), виноматериалов, спиртных напитков по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде.

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Так, коэффициент к акцизу для игристого вина (шампанского) в 2020 году составит 0,97, в 2021 году — 0,945, в 2022 году — 0,245. Коэффициент при использовании винограда для производства спиртного напитка по технологии полного цикла в 2020 году планируется установить на уровне 0,245, в 2021 году — 0,254, в 2022 году — 0,262.

Акциз на вина и фруктовые вина (за исключением игристых вин) в 2020 году устанавливается на уровне 31 рубль за литр, в 2020 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля. Игристые вина (шампанские): в 2020 году — 40 рублей за литр, в 2021 году — 41 рубль, в 2022 году — 43 рубля.

В действующем НК акциз на вина с защищенным наименованием установлен на уровне 5 рублей за литр в 2020 году и 6 рублей за литр в 2021 году. Для вина без защищенного наименования в 2020 году акциз составил бы 19 рублей за литр, в 2021 году — 20 рублей за литр.

Внесенный законопроект устанавливает акцизы на ряд подакцизных товаров в 2022 году. В действующем законодательстве ставки установлены только до 2021 года.

Кроме того, документ предлагает отнести к подакцизным товарам спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию в металлической аэрозольной упаковке, спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию, разлитую в малые емкости, а также продукцию бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке.

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