09:30 (мск), источник: Интерфакс
Жительница Бурятии получила отказ, простояв 55 лет в очереди на жилье
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Прокуратура через суд обязала мэрию
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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Прокуратура через суд обязала мэрию
Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса «малоимущая».
Ведомство уточняет, что согласно Жилищному кодексу РСФСР, который действовал до 1 марта 2005 года, для постановки на учет гражданину не требовалось быть признанным малоимущим.
Женщине обязаны предоставить квартиру в течение трех месяцев.