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09:30 (мск), источник: Интерфакс

Жительница Бурятии получила отказ, простояв 55 лет в очереди на жилье

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Прокуратура через суд обязала мэрию Улан-Удэ выдать квартиру женщине, которая стояла в очереди на жилье с 1964 года, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в среду.

Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса «малоимущая».

Ведомство уточняет, что согласно Жилищному кодексу РСФСР, который действовал до 1 марта 2005 года, для постановки на учет гражданину не требовалось быть признанным малоимущим.

Женщине обязаны предоставить квартиру в течение трех месяцев.

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