12:54 (мск), источник: Daily Storm
«Дочка» «Роскосмоса» показала беспилотный трактор
На этапе испытаний машины пока нельзя обойтись без участия человека.
Входящее в «Роскосмос»
«Наша система управления универсальна, с определенными доработками ее можно установить практически на любой комбайн или трактор, тем самым сделать его беспилотным и эффективным», — цитирует Мисюру
На беспилотном тракторе нет кабины, руля и педалей. Во время движения машина может определять свое положение на местности с помощью установленных систем разработки НПО. «Глаза» трактора — специальные камеры с функцией точного вождения, которые помогают обходить препятствия и строить траекторию движения.
За движение трактора отвечает специальный контроллер, получающий со спутника информацию, необходимую для построения маршрута. Искусственный интеллект машины самостоятельно принимает решения и способен обучаться в процессе работы, накапливая знания.
В конце марта 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах госкорпорации создать беспилотные низкопольные трамваи с медицинским оборудованием в сотрудничестве с компанией «Инвитро». Директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский отмечал, что взять кровь из вены в движущемся составе сложно, «даже давление правильно измерять в движении не получится».