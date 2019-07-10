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12:54 (мск), источник: Daily Storm

«Дочка» «Роскосмоса» показала беспилотный трактор

На этапе испытаний машины пока нельзя обойтись без участия человека.

Входящее в «Роскосмос» научно-производственное объединение (НПО) автоматики представило прототип беспилотного трактора на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге. На этапе испытаний машины пока нельзя обойтись без участия человека, рассказал гендиректор НПО Андрей Мисюра.

«Наша система управления универсальна, с определенными доработками ее можно установить практически на любой комбайн или трактор, тем самым сделать его беспилотным и эффективным», — цитирует Мисюру пресс-служба госкорпорации. Глава объединения рассказал, что на этапе испытаний пока нельзя обойтись без участия человека, программу движения машине задает специалист. Он составляет маршрут и следит за правильностью выполнения заданий.

На беспилотном тракторе нет кабины, руля и педалей. Во время движения машина может определять свое положение на местности с помощью установленных систем разработки НПО. «Глаза» трактора — специальные камеры с функцией точного вождения, которые помогают обходить препятствия и строить траекторию движения.

За движение трактора отвечает специальный контроллер, получающий со спутника информацию, необходимую для построения маршрута. Искусственный интеллект машины самостоятельно принимает решения и способен обучаться в процессе работы, накапливая знания.

В конце марта 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах госкорпорации создать беспилотные низкопольные трамваи с медицинским оборудованием в сотрудничестве с компанией «Инвитро». Директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский отмечал, что взять кровь из вены в движущемся составе сложно, «даже давление правильно измерять в движении не получится».

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