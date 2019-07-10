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13:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Кудрин назвал «слишком оптимистичным» прогноз роста реальных доходов россиян на 1%

Министерство финансов России прогнозирует, что по итогам 2019 года реально располагаемые денежные доходы населения вырастут на 1%. Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин назвал такой прогноз слишком оптимистичным, так как достигнуть его будет сложно. Свое мнение он озвучил в ходе обсуждения в Совете федерации поправок в бюджет на текущий год.

Источник: Reuters

По словам господин Кудрина, указанный Минфином прогноз темпов роста экономики в 1,3% «пока в зоне риска». Глава СП уточнил, что в первом квартале 2019 года темпы роста составили 0,5%. Как отметил Алексей Кудрин, «первый квартал к четвертому кварталу — вообще-то снижался темп роста».

Оптимистичным слишком предполагается прогноз темпов роста реально располагаемых денежных доходов населения на уровне 1%. Казалось бы, не так много — 1%, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,3%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематично.
Алексей Кудрин
глава Счетной палаты (цитата по «Интерфаксу»)

Кудрин напомнил, что в 2019 году в рамках прогноза планировалось сократить численность бедных с 12,9% до 10,5% от всего количества населения. На сегодняшний день этот показатель снижен лишь до 12%. «Пока остается под вопросом выполнение некоторых показателей, которые, по сути, являются основанием для выполнения даже этой скромной цели», — добавил Алексей Кудрин.

Ранее Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики в России на 2019 год с 1,4% до 1,2% из-за сокращения добычи нефти. Глава СП заявил, что потенциал роста российской экономики в ближайшие годы не превышает 2%. В Минфине подсчитали, что в случае экономического кризиса российскому бюджету понадобятся резервы в 10−12% ВВП.

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