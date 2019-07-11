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00:51 (мск), источник: Известия

Рубль резко подорожал на фоне заявлений главы ФРС США

Российский рубль значительно укрепился по отношению к доллару на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о вероятности скорого снижения процентной ставки, пишет ТАСС со ссылкой на экономистов.

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Источник: Известия

Так, к вечеру 10 июля курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 1,17%, до 63,17 рубля, евро подешевел на 0,65%, до 71,133 рубля.

Аналитики полагают, что такой скачок во многом связан с заявлениями Пауэлла во время его выступления в палате представителей американского конгресса.

Глава ФРС отметил, что для экономики США существуют риски, и намекнул на снижение базовой процентной ставки уже в июле.

В июне американский регулятор сохранил ставку на уровне 2,25−2,5% годовых, но не исключил ее снижения из-за экономической неопределенности.

Однако помимо заявления Пауэлла на рост рубля повлияли и другие факторы, среди которых рост цен на нефть и старт подготовки экспортеров к налоговому периоду, уверен главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

9 июля в американском Центре двухпартийной политики заявили, что США могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре 2019 года из-за слишком низких налоговых поступлений.

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