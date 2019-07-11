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13:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Налогу не насчитали поступлений

Счетная палата определила долю имущественных налогов с физлиц в бюджетах российских регионов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным Счетной палаты, доля имущественных налогов с физлиц в бюджетах российских регионов крайне мала и они не могут обеспечить расходы регионов на необходимом уровне. К таким выводам ведомство пришло после аудита бюджетов Смоленской и Ивановской областей.

Поступления имущественных налогов с физлиц в бюджеты российских регионов не могут обеспечивать даже минимальные расходы муниципальных образований. Такие данные в ходе проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей и их административных центров получили аудиторы Счетной палаты. «Земельный налог и налог на имущество физлиц — это налоги, которые должны фактически формировать бюджеты муниципальных образований. Они вообще несостоятельные по своей сумме и не могут никак обеспечить даже в какой-то минимальной степени необходимые расходы муниципальных образований. Они даже несоизмеримы с коммунальными платежами», — заявил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

По данным ведомства, на начало этого года доля таких налогов с физических лиц в консолидированном бюджете субъектов России составила всего 2,5%.

В ходе проверки этих двух регионов Счетная палата также выявила и другие нарушения. Так, аудиты ведомства обнаружили, что для них характерна высокая задолженность по уплате имущественных налогов с физлиц. «Она на 1 января 2019 года сравнялась с годовой суммой поступлений. А общая собираемость за год упала в среднем на 2,5%. В региональном разрезе разброс более заметный. Если в Ивановской области падение составило 1,2%, то в Смоленской — уже 18,3%», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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«В 2017 году в Смоленске свыше 2,6 тыс. земельных участков площадью 2,43 млн кв. м находились в базе данных Росреестра, но их не было в налоговых органах. В городе Иваново таких территорий в 1,6 раза больше. В результате бюджеты городов потенциально могли бы получить около 69 млн руб. и 90 млн руб. соответственно при условии, что все объекты, не состоящие на налоговом учете, подлежат налогообложению», — указывает Счетная палата.

Также у ведомства вызывает вопросы начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом. Он действует для автомобилей стоимостью от 3 млн руб. Перечень дорогостоящих машин ежегодно размещает Минпромторг на своем официальном сайте. «В нем не оказалось таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport. А для некоторых “списочных” машин повышающий коэффициент не применяется в первый год выпуска», — говорится в сообщении.

Анастасия Мануйлова

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