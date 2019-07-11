Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Атомный реактор на морском днеКак выглядит затонувшая подлодка «Комсомолец» (фото, видео)
Фоторепортажи
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
16Как создавали легендарный БАМ
13:36 (мск), источник: Интерфакс

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — 71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% — что в ближайшие пять ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провел с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра «Платформа».

Источник: Reuters

80% респондентов сказали, что государство уделяет недостаточно внимания разработке мер по поддержке предпринимателей. Несмотря на это, 76% при возможности выбора предпочли бы иметь собственное дело.

15% опрошенных считают, что государство активно поддерживает бизнесменов, 27% — что в стране для бизнеса хорошие условия и 20% — что эти условия в дальнейшем станут еще лучше.

Новость
«Это трепетная тема». Чиновники заговорили о возможном контроле за расходами россиян

Среди факторов, хуже всего влияющие на условия для бизнеса, 81% предпринимателей назвали низкий уровень благосостояния граждан, 72% — коррупцию, 71% — цены на энергоносители. 62% недовольны работой судебной системы и уровнем защищенности собственника, еще 62% — нормативно-правовым регулированием предпринимательства, 63% — работой контрольно-надзорных органов. Среди положительных факторов для бизнеса 47% назвали конкуренцию на внутреннем рынке, 35% — стабильность власти и внутренней политики, 28% — доступность кредитов.

В числе наиболее вероятных рисков 72% назвали снижение спроса на продукты и услуги, 70% — повышение налогов, 64% — непредсказуемые изменения законодательства, 41% — появление проблем с силовиками, 25% — вероятность рейдерского захвата. 52% респондентов боятся за собственную защищенность на фоне несовершенства судебной системы и низким процентом оправдательных приговоров. Меньше всего бизнес опасается дефолта и дестабилизации экономики (20%) и изменения политической ситуации (22%).

10% опрошенных назвали лучшим бизнес-планом ближайшие три года — свернуть дело и закрыть компанию. 33% бизнесменов планируют поддерживать свое дело на достигнутом уровне, 26% считают правильным развивать бизнес с ориентацию на скорую отдачу, 23% предпочитают инвестировать в долгосрочное развитие.

Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Радиация затонувшего «Комсомольца» в 800 тысяч раз выше нормы
С Мутко снят пожизненный запрет на посещение ОИ
В Греции во время шторма погибли двое российских туристов
В Приморье в фотоловушку попала харза
Потерянный кошелек обнаружили через 75 лет после пропажи
Двое россиян арестованы в Белоруссии по делу о взрывах на салюте
Здоровье
В известной московской клинике погибла пациентка СК и Росздравнадзор проверят ГК «Медси» после смерти пациентки.
Hi-Tech
Американский «катер будущего» засекли на испытаниях Даже стелс-технологии не помогли
Авто
Счётная палата обнаружила, что Bugatti Veyron — не роскошь Для автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей действуют повышающие коэффициенты транспортного налога
Кино
Шепелев разоблачил отравление Алибасова Продюсер прошел проверку на детекторе лжи на передаче «На самом деле»
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Популярные темы на «Детях»
Развод ...крах всему ...или новая жизнь ?!!! 576
Какой из вариантов выбрали бы Вы? 500
Путь к Роковому Выстрелу 360
Мужчины раки есть знакомые у вас? 272
Леди
«Лицо уже не стоит»: в сети обсуждают новое фото Пугачевой Звезда вызвала бурные обсуждения в сети.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь