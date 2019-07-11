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18:09 (мск), источник: Газета.Ру

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Россияне стали тратить больше денег в продуктовых магазинах. Хотя официальная инфляция в июне была нулевой, расходы населения выросли. При этом большинство граждан продолжают экономить почти на всем, а ЦБ фиксирует повышенные инфляционные ожидания населения. Эксперты связывают это с продолжающимся падением реальных доходов населения.

Источник: Reuters

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Ромир», которые провели исследование трат населения.

По их данным, средний чек россиянина в магазине в июне составил 556 рублей.

Это на 3 рубля больше, чем в мае. В то же время майский средний чек, напротив, уменьшился на 0,7% относительно апреля.

При этом объем трат меняется в зависимости от масштаба магазина.

Так, средний чек в гипермаркетах увеличился на 2,7%, а в супермаркетах — всего на 0,8%. В небольших магазинах россияне, наоборот, стали тратить меньше денег.
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Исследование основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

Больше всего размер среднего чека при походе за покупками увеличился в Сибири — на 2,6%, до 477 рублей. Увеличение трат отмечается и на юге страны — там чек вырос на 2,1%, до 580 рублей, на Северо-Западе — на 1,1%, до 618 рублей и в Поволжье — на 1%, до 508 рублей.

В Москве при этом размер среднего чека в июне снизился на 1,8% — до 706 рублей с майского показателя в 719 рублей. В Санкт-Петербурге — вырос на 0,9%, до 705 рублей.

Если же сравнивать по годам, то в 2018 году жители Москвы в среднем тратили на 4,2% больше, в северной столице — на 3,4%.

Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить.
Андрей Милехин
президент «Ромира»

Это при том, что, согласно данным Росстата, инфляция в июне была практически на нулевом уровне и цены на привычные товары не менялись.

Тем не менее, если считать с начала года, цены на продукты в стране растут существенно.

За полгода по сравнению с декабрем 2018 года цены на продукты питания подорожали на 3,2%. Хлеб вырос в цене на 4,4%, крупа и бобовые — на 7,5%, молоко — на 2,9%.

Согласно майскому исследованию «Ромира», за последний год число россиян, которые ни на чем не экономят, сократилось до 17% и фактически вернулось на позиции двухлетней давности. Абсолютно по всем статьям расходов — будь то товары или услуги — число тех, кто вынужден сдерживать свои траты, выросло до 83%. Лидерами по статьям экономии являются отдых и путешествия, еда, одежда и обувь.

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Ранее компания Ipsos Comcon представила исследование, согласно которому больше половины россиян покупают товары только по акциям. В сравнении с 2016 годом их число выросло на 10%. Потребитель привык экономить и готов ждать начала скидок, понимая, что рано или поздно торговые сети предложат тот или иной товар по акции, отметили в Ipsos.

Россиянам в последнее время приходится экономить не только на еде, но и на здоровье. Ранее стало известно, что жители России стали меньше тратить на лекарства. Продажи лекарств в России с января по май 2019 года составили 2,1 млрд упаковок препаратов на сумму 415 млрд рублей, что на 3,7% меньше, чем годом ранее, следует из отчета DSM Group.

По данным Росстата, половине российских семей хватает денег только на еду и одежду. В России лишь 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить все, что захочется, — отмечало ведомство.

Согласно данным опроса «Левада-центра», который был проведен в апреле этого года, две трети российских семей (65%) сообщили, что они не имеют возможности откладывать вообще никаких сбережений.

Ранее министр финансов Антон Силуанов выразил мнение, что россияне беднеют, поскольку все больше тратят на погашение и обслуживание кредитов. Согласно статистике Банка России, в 2018 году долги россиян перед банками возросли на 22,4%, до 14,9 трлн руб. Они продемонстрировали максимальный рост с докризисного 2013 года.

Сами россияне давно не ждут, что в стране что-то начнет дешеветь.

Это подтверждают данные июньского обзора Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения»: ожидаемая россиянами инфляция в стране в апреле составила 9,4%, в мае — 9,3%, а в июне — опять 9,4%, несмотря на сезонный фактор с традиционным летним снижением цен.

Центробанк полагает, что россияне ждут роста цен на бензин, хотя ничего подобного пока не происходит.

Эксперты же говорят, что одна из причин высоких инфляционных ожиданий — это низкие доходы населения, которые полностью нивелируют небольшое падение цен.
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Ждать резкого роста цен — почти традиция для россиян. «Из-за высокой инфляции в 2000-е годы и ранее в 90-е годы население привыкло к высокому росту потребительских цен. Это отражается и на ожиданиях, и на оценке текущей инфляции», — уточняет Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

Несмотря на то, что инфляция в последние годы находилась на сравнительно низком уровне, поход в продуктовый магазин для большей части населения всегда ставит под сомнение эти цифры.

Опрошенные ранее «Газетой.Ru» россияне отмечали, что по их ощущениям рост цен в стране намного выше показателей Росстата.

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