Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ценой своей жизниПять историй о подвигах, совершенных бортпроводниками
Фоторепортажи
20В США отметили День независимости
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
10:57 (мск), источник: Forbes

«Это в принципе неправильно»: вице-премьер Гордеев выступил против уничтожения санкционных продуктов

Изъятые санкционные продукты следует не уничтожать, а использовать по назначению, заявил вице-премьер Алексей Гордеев. Он поддержал идею Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.

Источник: РИА "Новости"

О том, что вопрос использования по назначению пригодных в пищу санкционных продуктов следует проработать, вице-премьер Алексей Гордеев заявил в пятницу, передает ТАСС. Так он прокомментировал предложение Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.

Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы. На будущее, это требует обсуждения.
Алексей Гордеев
вице-премьер

Об инициативе Роспотребнадзора стало известно в июне. Предложение попало в список, подготовленный ведомством по запросу Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Совет поддержал идею и рекомендовал правительству запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов, а также снять барьеры для передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительные цели.

Летом 2014 года Россия ввела запрет на импорт из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции. С 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты уничтожаются.

Читайте также
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты
Во время загрузки произошла ошибка.
12 июня© Ньюстюб
Эмбарго на импорт продуктов
Источник:©РИА "Новости"
Следите за развитием темы Контрсанкции
 Рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России
Высшая лига. Какие дорогие франшизы позволяют получать прибыль до 10 млн рублей
Президент Грузии отреагировала на слова Путина о санкциях
Заместитель генпрокурора России уходит в отставку
СМИ предупредили о возможном уходе Visa и MasterCard из России
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Десять человек погибли в Тыве при пересечении реки на автомобиле
Центробанк предложил отложить реформу пенсионных накоплений
Американские моряки захватили подлодку с семью тоннами кокаина
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
8 бюджетных смартфонов с AliExpress iPhone подешевле, первый телефон для ребенка и топовые китайцы.
Авто
Самый быстрый (и красивый) «Запорожец» продают за 3 200 000 руб. Гибрид классического ЗАЗ-968 и современного Porsche Boxster, созданный белорусской мастерской Shif Customs, выставили на продажу
Кино
Моника Беллуччи стала блондинкой ради нового фильма Итальянская актриса показала первое фото со съемок
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Популярные темы на «Детях»
Поездка с ребенком 2-х лет на море. За и против 229
бюджетное питание 192
Гв в общественных местах 158
С чем спит ваш ребенок в 4 года 125
Леди
7 причесок, которые никогда не выйдут из моды Хорошо быть в теме последних трендов, но лучше полагаться на то, что, скорее всего, будет всегда считаться классикой.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь