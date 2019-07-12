10:57 (мск), источник: Forbes
«Это в принципе неправильно»: вице-премьер Гордеев выступил против уничтожения санкционных продуктов
Изъятые санкционные продукты следует не уничтожать, а использовать по назначению, заявил
О том, что вопрос использования по назначению пригодных в пищу санкционных продуктов следует проработать,
Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы. На будущее, это требует обсуждения.
Об инициативе Роспотребнадзора стало известно в июне. Предложение попало в список, подготовленный ведомством по запросу Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Совет поддержал идею и рекомендовал правительству запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов, а также снять барьеры для передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительные цели.
Летом 2014 года Россия ввела запрет на импорт из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции. С 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты уничтожаются.