Почему богатейшие люди планеты переходят в кеш?

В последние дни на глобальном рынке позитив. Во-первых, выступление главы ФРС перед конгрессменами нижней палаты обнадежило инвестбанкиров и аналитиков. Еще бы: слова о том, что он скорее склоняется к более мягкой монетарной политике, участники рынка расценили как стопроцентную вероятность того, что в этом месяце ставка будет снижена на четверть процентного пункта.
Американский рынок акций классически реагирует ростом на снижение денежной политики. Ожидается и увеличение предложения ликвидности, и снижение ее стоимости. Вторая причина позитива — рост цен на нефть.
Но, оказывается, миллионеры не участвуют в этом движении.
Как следует из ежегодного World Wealth Report, состоятельные клиенты избавлялись от вложений в акции и недвижимость в прошлом году, переводя состояние в наличные деньги или их эквивалент.
Такое явление заметил и гендиректор инвестиционного партнерства Van Der Black Станислав Машагин.
Станислав Машагин генеральный директор инвестиционного партнерства Van Der Black: «Сам являюсь одним из таких инвесторов. С удивлением мы пропускаем рост на российском и американском рынке. Но опытный инвестор понимает, что краткосрочные всплески оптимизма и ликвидности могут также сыграть против тебя. Поэтому оснований для чрезмерного оптимизма нет. Во-первых, потому что ФРС снижает ставку не просто так, а ожидая проблем в мировой экономике и в мировой торговле, и хочет начать лечить это, по словам Джерома Пауэлла, неким образом профилактически. Это не позитив, это скорее негатив, если посмотреть целиком картину. Напряженность в отношениях с Китаем и в Персидском заливе, конечно, тоже не дает основания полагать, что все в экономике, особенно в международной торговле, будет хорошо. Это негативно для рынков, на самом-то деле. Но в краткосрочной перспективе, так как все карты легли на зеро, все вперед и с песней растем». Возможно, российские инвесторы тоже станут выходить в кеш из зарубежных бумаг. Центробанк предлагает ограничить покупку акций таких компаний, как Google, Apple и других, неквалифицированным инвесторам. Вряд ли такая мера поможет ограничить риски, считает финансовый аналитик Наталья Смирнова.
«Я считаю, если мы говорим про покупку акций крупнейших компаний мира, которые имеют крупнейшую капитализацию, и если мы говорим про покупку этих акций в наиболее стабильной валюте мира, то есть долларе США, то если человек — неквалифицированный инвестор, я думаю, в любом случае покупка акций Google и Apple будет стабильнее, чем покупка акций компаний развивающейся страны типа России в валюте, которая крайне нестабильна — я имею в виду рубль, и еще брать все политические риски, включая санкционные и экономические».
В наличные выходит и крупнейший инвестфонд мира. По данным Bloomberg, BlackRock выступает за некоторое снижение общего риска по акциям, сохраняет в портфеле государственные облигации и наращивает кеш для инвесторов, базовой валютой которых является доллар.