Вице-президент Boeing уходит в отставку. Он отвечал за выпуск самолётов 737 MAX

12:16 (мск), источник: Секрет Фирмы
Линдблад работал в компании 34 года. С августа 2018 года руководил производством лайнеров Boeing 737 MAX.
Ранее Линдблад заявлял, что хотел летом 2018 года уйти на пенсию, однако «не мог упустить возможность приехать поработать в Рентон», где и собирают самолёты компании. Теперь его место займёт Марк Дженкс, пишет Bloomberg.
Напомним, эксплуатацию самолётов Boeing 737 Max приостановили после крушения двух лайнеров этой модели: сначала в октябре 2018 года над Яванским морем разбился самолёт индонезийской авиакомпании Lion Air (погибло 189 человек), а 10 марта тот же лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines упал в Эфиопии (погибло 157 человек). Многие страны, в том числе и Россия, отказались использовать Boeing 737 Max из соображений безопасности.
Сейчас Boeing занимается корректировкой программного обеспечения системы MCAS.
В конце июня более 400 пилотов подали коллективный иск против американской авиастроительной компании Boeing за «беспрецедентное сокрытие недостатков в конструкции» лайнера.