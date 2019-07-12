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12:16 (мск), источник: Секрет Фирмы

Вице-президент Boeing уходит в отставку. Он отвечал за выпуск самолётов 737 MAX

Вице-президент Boeing Эрик Линдблад уходит в отставку. В компании он отвечал за выпуск пассажирских самолётов Boeing 737 MAX. Именно эта модель два раза попадала в авиакатастрофу, погибло более 300 человек.

Вице-президент Boeing Эрик Линдблад уходит в отставку. В компании он отвечал за выпуск пассажирских самолётов Boeing 737 MAX. Именно эта модель два раза попадала в авиакатастрофу, погибло более 300 человек.

Линдблад работал в компании 34 года. С августа 2018 года руководил производством лайнеров Boeing 737 MAX.

Перед ним стояла задача избавиться от проблем со сборкой самолёта, в том числе остановить перебои в поставках нужных деталей для 737 MAX.
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Ранее Линдблад заявлял, что хотел летом 2018 года уйти на пенсию, однако «не мог упустить возможность приехать поработать в Рентон», где и собирают самолёты компании. Теперь его место займёт Марк Дженкс, пишет Bloomberg.

Напомним, эксплуатацию самолётов Boeing 737 Max приостановили после крушения двух лайнеров этой модели: сначала в октябре 2018 года над Яванским морем разбился самолёт индонезийской авиакомпании Lion Air (погибло 189 человек), а 10 марта тот же лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines упал в Эфиопии (погибло 157 человек). Многие страны, в том числе и Россия, отказались использовать Boeing 737 Max из соображений безопасности.

Сейчас Boeing занимается корректировкой программного обеспечения системы MCAS.

Специалисты выяснили, что ошибка микропроцессора может направить нос самолёта к земле.

В конце июня более 400 пилотов подали коллективный иск против американской авиастроительной компании Boeing за «беспрецедентное сокрытие недостатков в конструкции» лайнера.

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