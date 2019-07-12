В Думе не ожидают ухода Visa и Mastercard из РФ из-за новых положений о платежной системе

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не ожидает ухода международных платежных систем (МПС) из России в связи с новым законопроектом, который требует исключить дискриминационные меры в отношении российских организаций из правил платежных систем.
Предлагаемые новые правила «не жесткие» и МПС вполне могут им соответствовать, сообщил он в беседе с ТАСС.
Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем из России. Издание отмечает, что, по мнению одного из экспертов, предлагаемые новые правила «невыполнимы» для таких международных платежных систем, как Visa и MasterCard.
Ничего жесткого там нет. Они просто приведут свои правила [в соответствие] с правилами, которые установлены российским законодательством и будут работать дальше.
Анатолий Аксаковглава комитета ГД по финансовому рынку
При этом он отметил, что в случае нарушения новых правил для МПС будут предусмотрены штрафы, как и для любой другой российской организации.
«Мы должны установить в российском законодательстве нормы, которые определяют, что правила компаний должны соответствовать российскому законодательству и не должны быть дискриминационными по отношению к российским организациям <…> Если они нарушат эти правила, то будут подвергнуты штрафу, как и любая организация, которая нарушает российское законодательство», — добавил Глава комитета Госдумы по финансовому рынку.