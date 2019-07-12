Песков объяснил, почему санкционные продукты уничтожают

Его попросили прокомментировать заявление вице-премьера Алексея Гордеева, который считает, что уничтожать еду — «это в принципе неправильно».
По словам Пескова, пока речь идет об экспертной дискуссии на эту тему, в Кремле позиции по этому вопросу нет и говорить о законодательном запрете уничтожения продуктов еще рано.
В июне Роспотребнадзор предложил принять закон о запрете уничтожения продуктов, пригодных в пищу, и разработать нормативы для переработки пищевых отходов в биотопливо.
По данным Россельхознадзора, на 1 апреля в России уничтожили 27 624 тонны санкционных продуктов с августа 2015 года, когда по указу президента начали уничтожать товары, ввезенные в Россию вопреки продуктовому эмбарго. Эмбарго на ввод продуктов из стран, которые ввели санкции против России, действует с 7 августа 2014 года.