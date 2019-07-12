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12 июля, источник: РИА Новости

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россельхознадзор связывает массовую гибель пчел в российских регионах с бесконтрольным использованием пестицидов; полномочия ведомства по надзору в данной сфере были изъяты в 2011 году, а инициатором этого выступило Минэкономразвития, которое сейчас должно взять ответственность за массовую гибель пчел, заявила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Источник: РИА Новости

«Массовая гибель пчел, по мнению Россельхознадзора, связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Анализ ситуации показывает, что из года в год ситуация с массовой гибелью пчел ухудшается. Причиной тому, на взгляд службы, является тот факт, что последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов», — сказала Мелано.

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Такая ситуация, продолжила она, сложилась в 2011 году, когда у Россельхознадзора практически в полном объеме были изъяты и в дальнейшем никому не переданы полномочия по надзору в данной сфере. «Сегодня контроль пестицидов и агрохимикатов в плодоовощной продукции осуществляется только Роспотребнадзором тогда, когда продукция фактически реализуется на прилавках. Объективно назвать такой процесс контролем невозможно, так как это больше похоже на констатацию факта присутствия превышенного количества пестицидов и агрохимикатов в итоговом продукте», — сказала представитель Россельхознадзора.

«При обнаружении небезопасных партий Роспотребнадзор просто физически не успевает снять товар с реализации. Инициатива по изъятию полномочий у Россельхознадзора принадлежит министерству экономического развития, которое сегодня, соответственно, должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел и употребление гражданами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов», — добавила Мелано.

Она подчеркнула, что ранее Россельхознадзор на регулярной основе проверял производителей как самих пестицидов, так и сельхозпродукции, при изготовлении или транспортировке которой применялись химикаты; контролировалась подлинность импортируемых пестицидов.

«В сложившейся ситуации необходимо в кратчайшие сроки наделить министерство сельского хозяйства полномочиями по контролю за производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов. Только этот шаг будет способствовать радикальному изменению ситуации», — заключила Мелано.

Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. В частности, такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае. По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов.

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