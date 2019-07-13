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12:24 (мск), источник: Аргументы и факты

Россияне не экономят на мороженом, несмотря на снижение доходов

4% граждан покупают лакомство 10 и более раз в неделю.

Источник: РИА "Новости"

Россияне экономят на продуктах из-за снижения доходов, но это не касается мороженого, передает РИА Новости.

Исследование российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods показало, что, несмотря на снижение доходов, россияне продолжают покупать холодное лакомство.

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Так, 12% респондентов покупают мороженое раз в неделю или чаще. Из них 56% покупают его как минимум раз в неделю, 21,9% — два раза в неделю, 8,5% — три раза, 4,1% — четыре раза и 4% — 10 и более раз в неделю.

По словам генерального директора сервиса Романа Майстера, в последнее время наблюдается тенденция ко всеобщей экономии на товарах, выходящих за рамки повседневного спроса. При этом мороженое россияне покупают активно по всей стране.

При исследовании было проанализировано 235 тысяч чеков от 224,5 тысячи пользователей за период май-июнь 2019 года. Результаты показали, что в среднем по стране на каждую тысячу позиций приходилось 56 штук мороженого.

Отмечается также, что женщины покупают мороженое чаще, чем мужчины. Так, на тысячу чеков мужчин пришлось 53 штуки мороженого, а на женские чеки — 59 штук.

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