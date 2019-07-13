Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рассекречены документы об освобождении ВильнюсаРассекреченные архивные документы и другие материалы, касающиеся освобождения Вильнюса от нацистской оккупации 13 июля 1944 года
Фоторепортажи
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
19:57 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Продукты вписались в треть бюджета

Могут ли россияне рассчитывать на рост реальных доходов.

Источник: Александр Коряков / Коммерсантъ

Больше трети доходов россиян уходит на еду, свидетельствуют результаты опроса Сбербанка. По данным аналитиков, почти 40% составляет доля жизненно необходимых расходов. И это самый высокий показатель за последнее время. В Сбербанке спрогнозировали, что цифра будет оставаться повышенной до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.

Руководитель департамента социологии Высшей школы экономики Александр Чепуренко отмечает, что свою роль в этом играют еще и санкции против России. И положительной динамики ждать в ближайшие годы не стоит.

Понятно, что если базовые продукты потребления за пять лет выросли в цене в среднем на 40%, а ваши доходы составляют, условно говоря, 95% от того, что было, доля затрат на питание в бюджете средней семьи резко возросла. Цифра 40% примерно сопоставима со структурой расходов населения в Бразилии. В странах западной Европы на продукты уходит не более 20%.
Александр Чепуренко
руководитель департамента социологии Высшей школы экономики
Читайте также
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

«Затормозить динамику цен практически невозможно. Она определяется двумя факторами — инфляцией и урожайностью. В России есть еще и третий — это санкции правительства, из-за которых в среднем каждое домохозяйство в год теряет порядка 8−10 тыс. руб. Поскольку на эти факторы довольно трудно повлиять в обозримой перспективе, то остается ожидать, что это компенсирует рост реальных доходов. С чем он может быть связан? Российское правительство сейчас уповает на национальные проекты. Даже если они заработают, это произойдет не ранее, чем после середины 2020 года. Ближайший год никаких перспектив кроме продолжающегося увеличения доли расходов на продукты питания в семейном бюджете не просматривается, — заявил Чепуренко.

Расходы на продукты питания также зависят от потребностей населения, отмечает старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов:

Это связано не столько с динамикой доходов, а скорее с желанием поднимать свой текущий уровень жизни. Ситуация не поменяется до тех пор, пока сохраняются текущие установки.
Читайте также
«Это словно наркотик»: как россияне живут в кредит

«Отчасти мы видим желание потреблять больше и больше по высокому росту кредитов, направляемых на технику, одежду, а не на какие-то долгосрочные сбережения. Поэтому этот тренд достаточно долгосрочный и прерваться может, когда упрется в естественные бюджетные ограничения. Последние несколько лет объем розничной торговли рос, существенную долю составляет именно кредитный спрос. Если банки будут выдавать меньше кредитов, или населения просто сократит спрос на них, то и розничная торговля будет расти медленнее чем в последние годы.

В июньском исследовании Альфа-банка отдельно отмечалось, что доля расходов на еду растет и у среднего класса. Так, с 2013 по 2018 год доля расходов на продукты питания в общем бюджете у среднего класса выросла на три процентных пункта, так же, как и у беднейших групп населения.

Анна Никитина

Справка
В России усложнили получение потребительских кредитов. Что изменилось?С 1 июля в России вступают в силу новые ограничения в потребительском кредитовании.
Читайте также
 Украина заявила о российском позоре
Китай против России: кто выиграет?
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Россияне насильно вывезли сбежавшую дочь к жениху в Чечню
В Турции рассказали, как циркулируют продукты на шведском столе
СМИ: США и Британия готовят фейк о руководстве России
В США 600 тыс. человек хотят освободить инопланетян из Зоны 51
Ученые засняли, как окунь проглотил акулу
Гигантский скат попросил дайверов о помощи (видео)
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
На пляжах по всему миру находят кроссовки Nike. Откуда они взялись? Загадочная история.
Авто
Самый быстрый (и красивый) «Запорожец» продают за 3 200 000 руб. Гибрид классического ЗАЗ-968 и современного Porsche Boxster, созданный белорусской мастерской Shif Customs, выставили на продажу
Кино
11-летняя дочь Алсу выпустила дебютный клип с Ержаном Максимом Микелла Абрамова представила совместную работу с соперником по шоу «Голос. Дети»
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Дети
40 недель одиночества: как плод проводит время до рождения В мамином животе у малыша есть масса интересных занятий
Леди
7 причесок, которые никогда не выйдут из моды Хорошо быть в теме последних трендов, но лучше полагаться на то, что, скорее всего, будет всегда считаться классикой.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь