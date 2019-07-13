19:57 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Продукты вписались в треть бюджета
Могут ли россияне рассчитывать на рост реальных доходов.
Больше трети доходов россиян уходит на еду, свидетельствуют результаты опроса Сбербанка. По данным аналитиков, почти 40% составляет доля жизненно необходимых расходов. И это самый высокий показатель за последнее время. В Сбербанке спрогнозировали, что цифра будет оставаться повышенной до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.
Руководитель департамента социологии Высшей школы экономики Александр Чепуренко отмечает, что свою роль в этом играют еще и санкции против России. И положительной динамики ждать в ближайшие годы не стоит.
Понятно, что если базовые продукты потребления за пять лет выросли в цене в среднем на 40%, а ваши доходы составляют, условно говоря, 95% от того, что было, доля затрат на питание в бюджете средней семьи резко возросла. Цифра 40% примерно сопоставима со структурой расходов населения в Бразилии. В странах западной Европы на продукты уходит не более 20%.
«Затормозить динамику цен практически невозможно. Она определяется двумя факторами — инфляцией и урожайностью. В России есть еще и третий — это санкции правительства,
Расходы на продукты питания также зависят от потребностей населения, отмечает старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов:
Это связано не столько с динамикой доходов, а скорее с желанием поднимать свой текущий уровень жизни. Ситуация не поменяется до тех пор, пока сохраняются текущие установки.
«Отчасти мы видим желание потреблять больше и больше по высокому росту кредитов, направляемых на технику, одежду, а не на
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Анна Никитина