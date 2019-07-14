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04:17 (мск), источник: РИА Новости

Российский рубль признан самой недооцененной валютой в мире

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Журнал Economist опубликовал «индекс бигмака», согласно которому российский рубль снова, как и полгода назад, признан самой недооцененной валютой в мире.

ЦБ: $ 63.0204   +0.03 € 71.0114   +0.00 ММВБ: $ 62.9775   +0.16 € 70.9700   +0.29
Источник: РИА "Новости"

Так, согласно этому исследованию, валютный курс рубля на данный момент на 64,5 процента больше его реальной стоимости.

Авторы отмечают, что в США бигмак стоит 5,74 доллара, тогда как в России — 130 рублей, или чуть более двух долларов.

Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за один американский доллар.

Что касается других мировых валют, то на текущий момент наиболее справедливый курс по отношению к доллару имеют шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель.

Индекс бигмака определяется исходя из теории о паритете покупательной способности на примере бургера Биг Мак из ресторана McDonald’s. Согласно этой теории, обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах.

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