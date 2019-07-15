07:37 (мск), источник: Аргументы и факты
Код для ботинка. Вырастут ли цены из-за маркировки товаров?
В июле начинается обязательная маркировка обуви и некоторых лекарств. На подходе духи, одежда, бельё, фотоаппараты и др.
К 2024 г. Минпромторг планирует промаркировать все товары и продукты. Зачем? Не приведёт ли это к повышению цен?
«Маркировка — это современный инструмент, защищающий добросовестных предпринимателей от искажённой конкуренции с незаконопослушными участниками рынка», — комментирует новшество глава Минпромторга Денис Мантуров. Как указано на сайте ведомства, «проект развивается в рамках
Внешне маркировка обычно выглядит в виде квадрата или прямоугольника, который наносят на коробку (обувь), блистер (лекарства) или бумагу. Покупатель может скачать бесплатное мобильное приложение, поднести свой смартфон к квадрату с кодом и проверить, легальный перед ним товар или нет.
«Сильно сомневаюсь, что маркировка решит проблему контрафакта, — поделился с «АиФ» гендиректор обувной компании «Юничел» Владимир Денисенко. — Сейчас 40% торговых площадей с обувью (не говоря уже о рынках) заняты нелегальной продукцией, и никто её не проверяет.
Что теперь сделают жулики? Купят один или даже сотню кодов и налепят их на миллион пар обуви. Квадратики будут стоять на коробках. А что толку?
При этом для цивилизованных производителей маркировка станет мучением. Представьте — в год в стране продаётся 500 млн пар обуви и ещё столько же лежит на складах. То есть надо создать миллиард оригинальных кодов, ввести их в базу.
Я представляю, какие проблемы будут при возврате обуви, — это же надо вернуть код в базу. Ну и подорожания, пусть и небольшого, не избежать.
«Безусловно, введение маркировки приведёт к повышению цен, — считает и исполнительный директор ассоциации “Русбренд” Алексей Поповичев. — Только за генерацию одного кода оператору надо заплатить 50 коп. Плюс операционные расходы, наём персонала, который будет обслуживать систему. У товара до 100 руб. повышение может составить от 2 до 5%. Стоит ли оно того? В ситуации с сигаретами, где доля контрафакта выросла до 10%, наверное, стоит, и табачные компании поддержали маркировку. А зачем дорогая маркировка, например, детскому питанию? Что касается других товаров: любое повышение цены легальными производителями даст лишь дополнительные преимущества для нелегалов. К тому же у нас значительная часть покупателей в первую очередь интересуется ценой, а не происхождением товара. Многие делают покупки, заведомо зная о том, что это контрафакт».
«Потребителю маркировка ничего не даст. Только повышение цены. Качество и безопасность она не гарантирует, — говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. — По сути, это скрытый налог, который ударит по малым и средним предприятиям. Для них это расходы в размере нескольких сот тысяч рублей в год. Кстати, непонятно, как определяли, с чего начинать. Не поверю, что у нас много поддельного постельного белья».
Вообще, Минпромторгу стоило бы признать эксперимент по маркировке шуб провалившимся (налоговые сборы не выросли, а цены поднялись) и остановить все эти новации по введению скрытого налогообложения товаров.
15 июля начинается ещё один эксперимент — маркировка молочной продукции. «С 1 июля предприятия молочной отрасли вступили в стадию внедрения системы «Меркурий», которая позволит проследить путь продукта «от поля до прилавка. Внедрение ещё одной, дублирующей системы выглядит как минимум странно, — считает гендиректор «Союзмолоко» Артём Белов. — Затраты для бизнеса однозначно вырастут. Поэтому участие в эксперименте должно быть исключительно добровольным».