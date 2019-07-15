01:16 (мск), источник: Известия
С касс долой: снятие наличных в магазинах распространят на всю страну
Однако для этого клиентам надо будет совершить покупку, что может нарушить их права.
Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Сейчас такая возможность действует в тестовом режиме у отдельных банков и ритейлеров в малонаселенных пунктах. В ЦБ поддерживают масштабирование эксперимента. В Х5 Retail Group сказали «Известиям», что в этом году в магазинах «Пятерочка» проведут эксперимент с выдачей наличных при совершении покупки. Для ритейлеров это может быть выгодно, поскольку так они окупят расходы на эквайринг и привлекут дополнительный трафик, считают эксперты.
По словам Алексея Войлукова, после распространения на всю страну сервиса по снятию денег с карты на кассе в магазине его оценят в небольших деревнях. Торговые точки будут получать небольшую комиссию за эту операцию, а также смогут реже инкассировать наличность, отметил замглавы АБР. Такая услуга будет востребована повсеместно, уверен он. Банки также заинтересованы в том, чтобы у потребителя была возможность снимать наличные в кассах любых магазинов по всей России.
Однако ввести такой сервис планируется при совершении
В Роспотребнадзоре вопрос «Известий» о предварительной оценке предложения АБР также не прокомментировали.
В ЦБ поддерживают инициативу банков, рассказал «Известиям» руководитель службы по защите прав потребителей регулятора Михаил Мамута. Он напомнил, что Банк России реализует на Дальнем Востоке пилотный проект по повышению финансовой доступности, который предполагает получение наличных в кассах магазинов.
Пилотные проекты по снятию наличных в магазинах в прошлом году запустили и несколько крупных финансовых организаций. Сбербанк предоставляет возможность получить деньги в торговых точках малого и среднего бизнеса в удаленных пунктах некоторых регионов, рассказали «Известиям» в
Осенью прошлого года услугу также запустили в банке «Русский стандарт». В
В Ак Барс банке рассказали, что их пилотный проект был запущен в апреле в 29 населенных пунктах Татарстана и уже в июне была проведена юбилейная тысячная операция.
Сейчас для снятия наличных необходимо совершить покупку, но минимальных ограничений по стоимости нет, отметил он. Около четверти клиентов при снятии денег тратят более 100 рублей, добавил Тимур Губайдулин.
Пока пилотные проекты распространяются в небольших магазинах, но уже в этом году сервис может заработать в тестовом режиме в торговой сети «Пятерочка», рассказали «Известиям» в X5 Retail Group. В
В других продуктовых ритейлерах, в том числе в «Магните», «Ленте», «Ашане», не ответили на запрос «Известий» о планах внедрения сервиса.
Услуга по снятию наличных в кассах может быть выгодной для магазинов, поскольку за эту операцию они будут получать комиссию от банка и таким образом нивелировать затраты на эквайринг, считает заведующий лабораторией «Исследования
Несмотря на то что в больших городах хорошо развита банкоматная сеть и людям меньше нужны «живые» деньги, такой сервис будет востребован, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он отметил, что граждане смогут совмещать два дела: покупки и снятие наличных, что очень удобно и повышает лояльность клиентов.