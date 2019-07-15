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01:16 (мск), источник: Известия

С касс долой: снятие наличных в магазинах распространят на всю страну

Однако для этого клиентам надо будет совершить покупку, что может нарушить их права.

Источник: РИА "Новости"

Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Сейчас такая возможность действует в тестовом режиме у отдельных банков и ритейлеров в малонаселенных пунктах. В ЦБ поддерживают масштабирование эксперимента. В Х5 Retail Group сказали «Известиям», что в этом году в магазинах «Пятерочка» проведут эксперимент с выдачей наличных при совершении покупки. Для ритейлеров это может быть выгодно, поскольку так они окупят расходы на эквайринг и привлекут дополнительный трафик, считают эксперты.

Однако обязанность что-то купить ради снятия денег в кассах может трактоваться как нарушение прав потребителей, полагают в АБР.

Кассомат

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По словам Алексея Войлукова, после распространения на всю страну сервиса по снятию денег с карты на кассе в магазине его оценят в небольших деревнях. Торговые точки будут получать небольшую комиссию за эту операцию, а также смогут реже инкассировать наличность, отметил замглавы АБР. Такая услуга будет востребована повсеместно, уверен он. Банки также заинтересованы в том, чтобы у потребителя была возможность снимать наличные в кассах любых магазинов по всей России.

Однако ввести такой сервис планируется при совершении какой-либо покупки, поскольку иначе магазинам невыгодно предоставлять данную услугу. АБР обратилась в Роспотребнадзор с вопросом, не станет ли это нарушением прав потребителей, но ведомство до сих пор не ответило, добавил Алексей Войлуков.

В Роспотребнадзоре вопрос «Известий» о предварительной оценке предложения АБР также не прокомментировали.

В ЦБ поддерживают инициативу банков, рассказал «Известиям» руководитель службы по защите прав потребителей регулятора Михаил Мамута. Он напомнил, что Банк России реализует на Дальнем Востоке пилотный проект по повышению финансовой доступности, который предполагает получение наличных в кассах магазинов.

Михаил Мамута подчеркнул, что в первую очередь опция снимать деньги должна быть доступна в отдаленных населенных пунктах России, где у кредитных организаций не очень широкая банкоматная сеть.

Для сельчан

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Пилотные проекты по снятию наличных в магазинах в прошлом году запустили и несколько крупных финансовых организаций. Сбербанк предоставляет возможность получить деньги в торговых точках малого и среднего бизнеса в удаленных пунктах некоторых регионов, рассказали «Известиям» в пресс-службе. Там добавили, что крупные торговые сети совместно со Сбербанком смогут внедрить такой сервис в сентябре.

Осенью прошлого года услугу также запустили в банке «Русский стандарт». В пресс-службе рассказали, что проект действует в тестовом режиме уже около года лишь в одном магазине под брендом «Фасоль» (группа METRO Cash&Carry) в Москве. В Россельхозбанке выдача наличных производится пока только в сыроварне в Истре. В банке «Возрождение» также рассматривают эту возможность. В Промсвязьбанке пилот стартует в IV квартале.

В Ак Барс банке рассказали, что их пилотный проект был запущен в апреле в 29 населенных пунктах Татарстана и уже в июне была проведена юбилейная тысячная операция.

В среднем клиенты снимали 3,5 тыс. рублей, но около половины пользователей запрашивали для выдачи максимальную сумму — 5000 рублей, часть из них повторяли операцию несколько раз за одно посещение магазина, поделился статистикой директор по развитию розничных продуктов банка Тимур Губайдулин.

Сейчас для снятия наличных необходимо совершить покупку, но минимальных ограничений по стоимости нет, отметил он. Около четверти клиентов при снятии денег тратят более 100 рублей, добавил Тимур Губайдулин.

Нивелировать эквайринг

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Пока пилотные проекты распространяются в небольших магазинах, но уже в этом году сервис может заработать в тестовом режиме в торговой сети «Пятерочка», рассказали «Известиям» в X5 Retail Group. В пресс-службе отметили, что операция будет возможна только при совершении покупки, а тестирование планируется провести в районах с нехваткой банкоматов.

В других продуктовых ритейлерах, в том числе в «Магните», «Ленте», «Ашане», не ответили на запрос «Известий» о планах внедрения сервиса.

Услуга по снятию наличных в кассах может быть выгодной для магазинов, поскольку за эту операцию они будут получать комиссию от банка и таким образом нивелировать затраты на эквайринг, считает заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Если кредитные организации расширят функционал сервиса и позволят клиентам еще и вносить наличные в магазинах, то количество терминалов может значительно сократиться, предположил он.

Несмотря на то что в больших городах хорошо развита банкоматная сеть и людям меньше нужны «живые» деньги, такой сервис будет востребован, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он отметил, что граждане смогут совмещать два дела: покупки и снятие наличных, что очень удобно и повышает лояльность клиентов.

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