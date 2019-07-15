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10:13 (мск), источник: Российская газета

В Роскачестве рассказали, как «раскусить» телефонного мошенника

В прошлом году правоохранительные органы выявили 42,7 тысячи зарегистрированных фактов телефонного мошенничества. Как понять, что вы общаетесь с мошенником?

Источник: Российская газета

Первое — если звонящий просит назвать CVV банковской карты (он написан с обратной стороны) код из смс или кодовое слово. Если он об этом попросил, значит, это мошенник и разговор лучше прервать.

Второе — если называют реквизиты, куда предлагают перевести деньги, не делайте этого, даже если озвученная легенда покажется убедительной.

Любую легенду обязательно надо проверять. Например, позвонить родственникам и спросить, действительно ли они попали в сложную ситуацию и им нужны деньги. На это уйдет всего пара минут.
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Третье — если просят сообщить личные сведения, надо спросить, зачем это нужно. Сомневаетесь, что звонит сотрудник банка, ничего ему не говорите о ваших банковских счетах, паролях, паспортных данных, кодовых словах и прочих данных.

Четвертое — если вам звонит «сотрудник банка», чтобы «предупредить», что неизвестные пытаются списать деньги с вашего счета. При этом звонящий может сообщить, когда вы в последний раз совершали операцию и сколько денег у вас на счету, это тоже мошенник (к обманщикам иногда попадают конфиденциальные сведения о клиентах банков), но в реальной жизни, если операция по счету кажется банку подозрительной, он ее заблокирует, не делая никаких звонков.

Пятое — если позвонивший обещает легких денег, например, говорит, что вы в лотерею выиграли, скорее всего он обманщик.
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Особенно если он попросит данные вашей банковской карты или сделать некий взнос, «заплатить налоги» еще до получения перевода.

Шестое — если собеседник на вас давит или торопит, требуя быстро принять решение, лучше прервать беседу.

А еще можно объявить, что вы записываете разговор. Мошенников это может испугать.

Седьмое — стоит прервать разговор, если человек, который позвонил, просит никому не сообщать об этом разговоре и о том, что вас просят сделать. Это тоже признак мошенничества.

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