11:50 (мск), источник: BFM.ru
Споры о бигмаке и рубле
Рубль стал самой недооцененной валютой в мире, следует из опубликованного «индекса бигмака» журнала The Economist. Стоит ли доверять расчетам и ждать укрепления национальной валюты?
Каждый год издание The Economist публикует «индекс бигмака», чем порождает немало споров.
Самой недооцененной валютой по «индексу бигмака» рубль был и полгода назад. Но тогда методику расчетов и используемые данные раскритиковал сотрудник «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. Если по мнению британцев цена бигмака в России — 110 рублей, то в реальности он стоил от 130 до 156 рублей. От нынешних расчетов The Economist цена на сайте российского McDonald’s тоже немного отличается, правда, всего на 5 рублей, если говорить о Москве (135 рублей на сайте, 130 рублей в исследовании).
Отражает ли индекс недооцененность той или иной валюты, комментирует руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов:
«Это умозрительный индекс, который
Но есть особенности ценообразования в зависимости от страны, и этот фактор не учитывается. В странах так называемого второго эшелона труд и аренда значительно дешевле, поэтому есть внутренний фактор стоимости продукта, ведь труд и аренда — это важная часть себестоимости, а в России эти составляющие значительно дешевле, чем в странах Европы или Северной Америки.
Действительно ли рубль недооценен? Скорее, наоборот, считает независимый аналитик Дмитрий Степанов.
Если рассматривать любую валюту, то можно найти все факторы, указывающие на то, что валюта недооценена или, наоборот, переоценена. То, что мы видим сейчас, это социальная нагрузка, инвестиционные программы, курс нефти и геополитика. Наверное, текущий курс, который есть, даже достаточно высокий для рубля. С моей точки зрения, валюта должна стоить дороже. Думаю, что в последующих месяцах динамика по валюте будет в растущем значении.
С начала года рубль укрепился почти на 10% относительно доллара. Санкционные риски ушли на второй план, нефть растет, на рынках позитив. На таком фоне укрепление рубля выглядит логично, но вряд ли он продолжит серьезно расти: факторы практически исчерпаны.