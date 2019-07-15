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14:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Экономика Китая недосчиталась роста

ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет.

Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальные показатели ВВП демонстрируют худший результат с 1992 года. И хотя рост экономики пока находится в пределах таргета, во втором полугодии ждать улучшения ситуации не приходится, признают в Пекине.

Рост китайской экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет на фоне торговой войны с США. Во втором квартале ВВП страны вырос на 6,2% против 6,4% в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной в понедельник Национальным статистическим бюро страны. Экономика страны по-прежнему находится в «сложной и тяжелой ситуации», во второй половине года давление на нее продолжится из-за замедления мирового роста и усиления «внешней нестабильности и неопределенности», а также несбалансированного внутреннего развития, отмечается в сообщении. При этом рост ВВП находится в пределах годовых целевых показателей 6−6,5%, озвученных правительством в марте вместо первоначального прогноза в 6,6%.

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Ослаблению экономики способствовало в первую очередь замедление экспорта (за первое полугодие он вырос всего на 0,1% в годовом исчислении), а также сокращение роста жилищного строительства до 4,1% против почти 20% роста, отмечавшегося в последние годы. Промпроизводство в июне выросло на 6,3% по сравнению с 5% в мае, когда рост достиг минимального значения с 2002 года. Внутреннее потребление в июне выросло до 9,8% относительно майских 8,6%.

Напомним, на встрече G20 в Осаке президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о возобновлении торговых переговоров и приостановке введения пошлин на остающийся объем китайского импорта в размере около $325 млрд. Однако у стран сохраняются разногласия по основным вопросам, включая защиту интеллектуальной собственности и объемы господдержки. Кроме того, даже достижение торговой сделки, если она будет предусматривать значительное сокращение дефицита США в торговле с КНР, приведет к ограничению роста как американской, так и китайской экономики, говорилось в недавнем докладе Международного валютного фонда. По прогнозам его экспертов, Китай понесет потери в размере около 0,6% ВВП, а экономика США сократится на 0,2−0,3% практически при любых сценариях развития конфликта.

Надежда Краснушкина

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