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18:52 (мск), источник: RNS

Минтруд прокомментировал продление заморозки накопительной пенсии

Предложение о продлении заморозки накопительной пенсии на 2022 год содержится в материалах к основным характеристикам бюджета ПФР, окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России, сообщили RNS в пресс-службе Минтруда.

«В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении “моратория” на 2022 год. Вместе с тем, окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России», — сказали в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что «мораторий» на формирование средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) был введен с 2014 по 2021 год. Однако соответствующие страховые взносы, которые работодатели отчисляли за своих работников, были перенаправлены на финансирование страховых пенсий в полном объеме. Как подчеркнули в Минтруде, решения о «заморозке» предусмотрены законодательными актами, разработанными министерством финансов.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что, согласно материалам Минтруда, «заморозка» накопительной части пенсий продлится в 2022 году.

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