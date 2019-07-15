Минтруд прокомментировал продление заморозки накопительной пенсии

«В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении “моратория” на 2022 год. Вместе с тем, окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России», — сказали в пресс-службе.
В министерстве напомнили, что «мораторий» на формирование средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) был введен с 2014 по 2021 год. Однако соответствующие страховые взносы, которые работодатели отчисляли за своих работников, были перенаправлены на финансирование страховых пенсий в полном объеме. Как подчеркнули в Минтруде, решения о «заморозке» предусмотрены законодательными актами, разработанными министерством финансов.
Ранее «Интерфакс» сообщил, что, согласно материалам Минтруда, «заморозка» накопительной части пенсий продлится в 2022 году.