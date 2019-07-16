04:05 (мск), источник: Известия
Кто платит дважды: страховку жилья пропишут в платежках
Удастся ли властям приучить россиян страховаться, чтобы платить меньше.
Закон о добровольном страховании жилья от ЧС заработает в августе. В течение 15 лет власти неоднократно пытались подтолкнуть граждан платить за риски заранее. Год за годом бюджет выплачивает десятки миллиардов компенсаций после наводнений, лесных пожаров и коммунальных аварий. Уже сейчас в Иркутскую область, которая страдает от паводков, дополнительно направлено более 2 млрд рублей. Программа страхования должна часть затрат переложить на страховщиков. Почему не стали вводить «жилищный ОСАГО», кого первыми коснутся нововведения и во сколько обойдется полис, читайте в материале «Известий».
4 августа начнет действовать закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Пока он заработает в семи пилотных регионах —
«Мы не можем дать гарантию, не зная всех условий, что страховые компании согласятся вступать в эти программы в этих конкретных регионах», — подчеркнул он. Год назад в интервью «Российской газете» замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева заявляла, что «со страховщиками достигнуты договоренности об их участии в программах страхования жилья во всех регионах».
По данным столичного департамента городского имущества, договоры есть у 2 млн семей. В них прописаны такие риски, как пожар, стихийные бедствия, взрывы и коммунальные аварии. С начала года в рамках программы было выплачено более 42 млн рублей.
В Краснодарском крае на сегодняшний день застраховано 1,2% от жилого фонда. По данным на начало года, в общей сложности выплаты по программе составили 8,9 млн рублей. Программа уже действовала, когда в прошлом году затопило Туапсинский и еще два кубанских района: средняя выплата достигала почти 90 тыс. рублей.
По мнению гендиректора страховой компании МАКС Надежды Мартьяновой, реализация буксует
Законопроект пролежал в Госдуме три года, прежде чем был принят летом 2018-го. Изначально в нем содержалась норма, вызвавшая шквал критики.
Компенсации со стороны государства стали препятствием для развития страхового рынка, поскольку люди во время ЧС от последних получали меньше, говорит юрист, руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь. В беседе с «Известиями» он привел пример, когда несколько лет назад выдавали компенсации сельским жителям, пострадавшим от лесных пожаров. Единственный житель села, у которого была страховка, получил примерно вдвое меньше тех, кому помогло государство.
Адвокат Виктория Данильченко напомнила, что жителям подвергшегося наводнению региона полагается единовременная выплата из федерального бюджета в размере 10 тыс. рублей на человека (но не более 50 тыс. рублей на семью). Отдельные выплаты до 100 тыс. рублей предусмотрены за повреждение имущества.
«Россияне, жилье которых было разрушено в результате ЧС или стихийного бедствия, имеют право на получение нового жилья на основании закона “О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера”, — объяснила специалист “Известиям”. — Им выдаются жилищные сертификаты на получение нового жилья взамен утраченного».
Речь идет только об одном сертификате, даже если у человека было несколько квартир, подчеркнула юрист. Страховка при таком раскладе позволит получить компенсацию по всем объектам недвижимости. По решению правительства, страховщики в случае наступления ЧС, прописанного в условиях, будут покрывать ущерб в размере от 300 тыс. до полумиллиона рублей, остальную сумму возьмет на себя бюджет. Брать деньгами или «квадратными метрами», если есть такой выбор, будут решать граждане.
Чуть больше, порядка 40 тыс. рублей, получают после так называемых заливов. Самые большие выплаты в размере 650 тыс. рублей получают после пожаров.
Страховой тариф будет устанавливать Центробанк. Там подчеркивали, что разброс цен на страховку в регионах не должен быть большим. Вероятно, выше она будет в регионах, подверженных ЧС. Кроме того, на стоимости может сказаться состояние жилого фонда. В Минфине подчеркивали, что человек будет платить за ту часть, которую берут на себя страховщики.
Точная цена полиса пока неизвестна.
До сих пор нет четкого решения относительно стоимости страхования для неблагополучных с точки зрения ЧС территорий, подчеркивает президент Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин. «Если сделать тарификацию, которая будет привязана к факторам риска конкретного региона, то стоимость страхования неблагополучных по ЧС регионам будет такой, что граждане просто не смогут себе позволить купить такой полис. А в таком случае вся конструкция льготного страхования жилья от ЧС будет ущербной», — сказал эксперт порталу Banki.ru.
Предполагается, что строка о добровольном страховании появится в платежках ЖКУ. Поставил галочку напротив нее и заплатил за услугу — автоматически заключил договор, он начинает действовать через месяц. «Эту графу в квитанции можно просто игнорировать, — подчеркивает адвокат Виктория Данильченко. — Оплата добровольных взносов по факту означает согласие клиента с условиями компании. Дополнительных действий данный вид страхования не требует».
Доказательством участия в программе может быть кассовый чек или соответствующая выписка. «К уплате ежемесячных платежей по страховке стоит относиться ответственно, поскольку если во время просрочки
В России непопулярно страховать жилье. В том числе в тех регионах, которые год за годом страдают от паводков и пожаров, заявил в начале июля президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Именно ВСС будет оператором автоматизированной информационной системы договоров страхования жилья.
В Иркутской области, где в этом году сложилась катастрофическая ситуация с паводком, он составляет порядка 3,4%. Для сравнения: в США 95% граждан страхуют жилье, в европейских странах этот показатель достигает 80%.
Удручающее положение со страхованием жилья показывает, что в случае стихийных бедствий основная финансовая нагрузка вновь ложится на государство. Во всех же цивилизованных странах по данным рискам платят страховые компании.
Эксперты сходятся во мнении, что одна из задач добровольного страхования — ввести страхование в привычку, а в долгосрочной перспективе еще больше снизить нагрузку на бюджет. И при этом увеличить прибыль страховых компаний, если в программе будут участвовать менее подверженные ЧС регионы.
«Жители
По словам Игоря Пушкаря, страхование жилья — один из самых непопулярных видов страхования. Подавляющее большинство договоров заключается заемщиками, которые берут ипотечный кредит: закон требует страховать предмет залога. Без этого граждане не спешат страховать имущество. «Это связано,
Российские власти неоднократно пытались ввести обязательное страхование жилья, напоминает Игорь Пушкарь. Снова и снова к этой идее возвращались на фоне природных катаклизмов, наносивших огромный ущерб. Очередная волна разговоров поднялась в 2010 году — тогда россияне пострадали от засухи, торфяных пожаров, паводков. Государство выплатило 30 млрд рублей компенсаций, а крупнейший страховщик России — всего 200 млн.
В 2012 году после катастрофического наводнения в Крымске Дмитрий Медведев поручил кабмину проработать вопрос об обязательном страховании имущества физлиц от стихийных бедствий — эту инициативу называли «жилищным ОСАГО». В 2003 году Госстрой предлагал ввести такую меру как раз вместе с обязательным страхованием автогражданской ответственности.
Когда в середине 1990-х годов приняли Гражданский кодекс, это стало невозможно — обязательное страхование ему противоречит.
В 1999 году на этом заострил внимание Верховный суд: согласно ГК, нельзя собственника заставить страховать свое имущество. При этом можно заставить страховать свою ответственность за вред, причиненный имуществу другого лица, — как с ОСАГО. Если бы этот принцип нарушили, страхование могло бы превратиться в «обременительный побор», считает юрист.
Он предполагает, что властям много лет не удавалось найти схему, которая, с одной стороны, сохраняла бы юридическую чистоту, а с другой — позволяла бы разделить ответственность со страховщиками или