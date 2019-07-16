11:42 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Хлор в законе
Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе».
Как стало известно «Ъ», повышенная концентрация хлоридов фиксировалась в системе «Транснефти» еще до ситуации с загрязнением нефтепровода «Дружба» в середине апреля. Так,
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод. По этому поводу структура ЛУКОЙЛа обратилась с замечанием в «Транснефть-Приволга». Высокая концентрация хлоридов, которая на пике доходила до 27 ppm (долей на миллион), была обнаружена 4 апреля, отмечает источник «Ъ», знакомый с ситуацией. То есть это произошло за две недели до того, как белорусский «Белнефтехим» пожаловался на поступление некондиционной нефти с многократным превышением хлорорганики по другому направлению системы «Транснефти» — нефтепроводу «Дружба». Отклонения от нормы на Волгоградском НПЗ сохранялись до 12 апреля.
В «Транснефти» и ЛУКОЙЛе подтвердили информацию о превышении норм по хлорорганике. Как пояснил «Ъ» советник главы трубопроводной монополии Игорь Демин, следы соединений были в сданной партии нефти одной из дочерних компаний ЛУКОЙЛа. Так, точечная проба показала превышение хлорорганики двое, но декадная накопительная проба не выявила превышения действовавшей на тот период нормы в 10 ppm (с 1 июля действует норма в 6 ppm).
Господин Демин пояснил, что структура ЛУКОЙЛа сдала нефть с высоким содержанием хлорорганики на приемном пункте, расположенном на ответвлении от магистрального нефтепровода Самара—Тихорецк в направлении Волгоградского НПЗ. Завод потребляет более 1,2 млн тонн нефти в месяц, а объем загрязненной партии составил несколько тысяч тонн, отметили в «Транснефти». По данным источника «Ъ», речь идет о работающем в Волгоградской области подразделении РИТЭКа «Волгограднефтегаз» (добыча в 2017 году — около 1,2 млн тонн).
В ЛУКОЙЛе отметили, что незначительные отклонения показателя хлорорганики от норматива в первой декаде апреля были зафиксированы в разовых выборочных пробах, в то время как среднесуточные показатели находились в пределах нормы. «Это рабочая ситуация, влияния на деятельность Волгоградского НПЗ оказано не было, в связи с этим применение специальных мер не потребовалось. Ущерба для группы ЛУКОЙЛ нет», — заявили в
Как сообщал представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, некондиционная нефть поступала на завод с линейной
На данный момент официальная версия попадания хлорорганики в нефтепровод «Дружба» — вброс, совершенный через «Самаратранснефть-Терминал», который является основным производственным активом группы компаний «Петронефть». Основатель компании Роман Трушев и бывший гендиректор «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко заочно арестованы. По версии следствия, они добавили хлорорганику в нефть, чтобы скрыть ее хищения.
«Прослеживается явная нестыковка выявляемых фактов с версией “Транснефти”, которая положена в основу обвинения», — заявил «Ъ» адвокат господина Трушева, партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров. По его мнению, новые обстоятельства представляются «крайне существенными, их сокрытие — недопустимым, а интерпретация со стороны “Транснефти” — не выдерживающей критики».
Источник «Ъ» в отрасли поясняет, что поставка нефти с небольшим превышением содержания хлорорганики на НПЗ — стандартная практика. «Таким занимаются все, и это оставалось бы рутинным вопросом, если бы не ситуация с “Дружбой”, которая на несколько недель фактически остановила экспорт Urals по белорусскому направлению», — говорит собеседник «Ъ». По его словам, обнаружение повышенного содержания хлоридов на Волгоградском НПЗ в начале апреля никак не связано с ситуацией на «Дружбе». Другой источник «Ъ» согласен, что использование хлорорганики в нефтедобыче встречается, но в случае «Дружбы» речь шла об огромных показателях загрязнения, доходивших до 100 ppm.
Ольга Мордюшенко, Дмитрий Козлов.